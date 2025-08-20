التضخم في المملكة المتحدة يفوق التوقعات؛ الجنيه الإسترليني يرتفع 📈

مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (شهريًا) - يوليو: 0.1% (تقديرات: 0.0%؛ سابقًا: 0.3%)

- مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 3.8% (تقديرات: 3.7%؛ سابقًا: 3.6%)

- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا): 3.8% (تقديرات: 3.7%؛ سابقًا: 3.7%)

- مؤشر أسعار المستهلك للخدمات (سنويًا): 5.0% (تقديرات: 4.8%؛ سابقًا: 4.7%)

- مؤشر أسعار المستهلك للسكن (سنويًا): 4.2% (تقديرات: 4.1%؛ سابقًا: 4.1%)

لقد ساهم النقل، وخاصة أجور الطيران، بأكبر مساهمة صعودية في التغير الشهري في المعدلات السنوية لمؤشر أسعار المستهلك؛ كما ساهمت خدمات الإسكان والأسر، وخاصة تكاليف الإسكان لأصحاب المساكن، بشكل كبير في انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، وهو ما كان تعويضاً جزئياً.

التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع، مما يؤكد موقف بنك إنجلترا بشأن تعليق دورة تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر. في هذه المرحلة، يقترب احتمال حدوث هذا السيناريو (الحفاظ على أسعار الفائدة) من 93%.