🛢️انخفاض أسعار النفط بنسبة 1%

انخفض سعر النفط الخام اليوم بأكثر من 1%، على الرغم من بداية إيجابية للأسبوع. ويُحتمل أن يُنهي النفط سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، متراجعًا عن مستوى 60 دولارًا للبرميل، متأثرًا بمنطقة عرض مرتبطة بالمتوسطين المتحركين البسيطين (SMA) لـ 25 و50 يومًا.

يبدو أن المستثمرين أكثر ثقة بشأن توافر الإمدادات في الأشهر المقبلة، عقب استعادة أوبك+ إنتاجها بمقدار 2.6 مليون برميل من النفط الخام واستعدادها لمواصلة زيادة الإنتاج في الأشهر اللاحقة. علاوة على ذلك، لا يُبدي السوق قلقًا بالغًا بشأن نقص الإمدادات من روسيا. وقد أكد الرئيس بوتين التزامه المستمر باستقرار إمدادات النفط إلى الهند، بينما أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من إحجام أوكرانيا عن السعي لتحقيق السلام مع روسيا بشروط محددة مسبقًا. ويشير هذا إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي تصعيد العقوبات ضد روسيا في المستقبل القريب.

تشير أحدث توقعات بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) إلى انخفاض أسعار خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في عام 2026، مما يعني تقييمًا لخام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 57 دولارًا للبرميل على الأقل.

من منظور التحليل الفني، ينبغي الانتباه أيضًا إلى قناة الاتجاه الصاعد. فإلى حين اختراق حدها السفلي، يصعب توقع استعداد الأسعار للانخفاض نحو أدنى مستوياتها المحلية الأخيرة قرب مستوى 57.5 دولارًا للبرميل.