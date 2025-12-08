إفتتاح الأسواق الأمريكية: بداية مستقرة لأسبوع الاحتياطي الفيدرالي 🏦 ترامب يُثير مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار بشأن نتفليكس-وارنر (08.12.2025)

دخلت وول ستريت أسبوع قرارات الاحتياطي الفيدرالي مستقرة نسبيًا، مدعومةً بحالة عدم اليقين بشأن التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. وحققت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 (US2000) أكبر مكاسب (+0.6%)، متعافيةً من انخفاض يوم الجمعة. ومن بين مؤشرات الأسهم الكبرى، يواصل مؤشر ناسداك، الذي يعتمد على قطاع التكنولوجيا، تحقيق أداء متفوق (US100: +0.1%)، مع استقرار تداولات مؤشري ستاندرد آند بورز 500 (US500) وداو جونز الصناعي (US30).

مع احتساب خفض سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كامل تقريبًا، تركز معنويات السوق الآن على كيفية إبلاغ الاحتياطي الفيدرالي بهذه الخطوة والإجراءات التي قد تتبعها في يناير. ومن المرجح أن يشهد اجتماع هذا الأسبوع اختلافات جديدة، حيث يختلف بعض الأعضاء المتشددين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع الرئيس باول بشأن التأثير الانكماشي لمكاسب الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هناك أيضًا نقاش متزايد حول خفض حذر ومتشدد لسعر الفائدة، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُحافظ على نهج حذر في عام ٢٠٢٦، حتى في ظل رئاسة جديدة يُعيّنها ترامب.

تشهد أسهم التكنولوجيا ارتفاعًا في الأرباح مجددًا، حيث حقق قطاعا البرمجيات وأشباه الموصلات أعلى المكاسب في بداية الأسبوع. يُلقي خطر التكنولوجيا بثقله على الأسهم الدفاعية (الرعاية الصحية، والمرافق، والسلع الاستهلاكية)، التي تشهد أكبر تدفقات رأس المال الخارجة. بينما تشهد قطاعات أخرى خسائر أقل، مع استقرار نسبي في المعنويات العامة.

التقلبات في قطاعات S&P 500.

مؤشر US2000 (D1)

تقترب العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 من مستوى مقاومة رئيسي بالقرب من أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر، عند حوالي 2,555. يقع الدعم الفوري عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%، والذي يتزامن مع المستوى النفسي 2,500. وقد التزم العقد باستمرار بمتوسطه المتحرك الأسي لعشرة أيام (الأصفر) كمرجع للموجات الصعودية والهبوطية. قد يُمهد الثبات فوق هذا المتوسط ​​المتحرك الطريق لارتفاعات جديدة، خاصةً مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة في دعم أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. في المقابل، من المرجح أن يُعيد الانخفاض دون المتوسط ​​المتحرك الأسي 10 إلى حالة التوحيد التي شهدها أكتوبر.

أخبار الشركة:

ارتفعت أسهم شركة أجيوس فارماسيوتيكا بنسبة 0.5% على الرغم من خسائر ما قبل السوق، وذلك بعد أن أرجأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) قرارها بشأن طلب أجيوس للحصول على دواء جديد تكميلي لدواء ميتابيفات لعلاج ثلاسيميا ألفا وبيتا، حيث لا يزال الطلب قيد المراجعة. لم تُطلب أي بيانات جديدة، وتركز المناقشات على وضع العلامات التجارية ونظام إدارة معلومات الأدوية ( REMS ). لم تُحدد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) جدولاً زمنياً جديداً لاتخاذ القرار؛ وتواصل أجيوس العمل على استكماله.

ارتفعت أسهم كارفانا بأكثر من 8% بعد أن أعلنت ستاندرد آند بورز جلوبال أن الشركة ستنضم إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 22 ديسمبر. تعكس هذه الخطوة انتعاشاً حاداً في القيمة السوقية للشركة، ومن المتوقع أن تُحفز تدفقات استثمارية سلبية، حيث تُعدل صناديق المؤشرات حيازاتها قبل الانضمام.

وافقت شركة آي بي إم على شراء كونفلوينت مقابل 11 مليار دولار، بدفع 31 دولاراً للسهم الواحد - بعلاوة سعرية تُقارب 29% - في إطار تعميق تحولها نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. ارتفعت أسهم كونفلوينت بنحو 30% قبل السوق، لتبلغ حالياً 28%. تتوقع شركة IBM أن تُعزز منصة بث البيانات قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتُبسط المنتجات المتداخلة، وتُسهم في تحقيق الأرباح خلال عام من الإغلاق المتوقع في منتصف عام 2026.

انخفضت أسهم CoreWeave بنسبة 5% بعد الإعلان عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة ملياري دولار. وتخطط الشركة لاستخدام جزء من العائدات في معاملات الشراء المحددة للحد من تخفيف قيمة الأصول أو تعويض مدفوعات التحويل الزائدة المحتملة، مع تخصيص الباقي للأغراض العامة للشركة.

أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى مخاوف محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار بشأن استحواذ نتفليكس على شركتي وارنر براذرز و HBO بقيمة 72 مليار دولار، مشيرًا إلى حصتها السوقية الكبيرة. ستُدمج الصفقة، المقرر إتمامها بعد انقسام وارنر براذرز في النصف الثاني من عام 2026، امتيازات رئيسية مثل هاري بوتر وصراع العروش على نتفليكس. ويتوقع خبراء الصناعة مراجعة تنظيمية، وتنازلات محتملة، وتدخلًا متزايدًا من البيت الأبيض في عملية الموافقة. انخفض سهم نتفليكس اليوم بنسبة 3%، بينما ارتفع سهم وارنر براذرز ديسكفري بنسبة 6.6%.