🥇الذهب يكسر الـ 4000 دولار لأول مرة!

تجاوز سعر الذهب مستوى 4000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، وهو إنجازٌ رمزيٌّ ونتيجةٌ مباشرةٌ لتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي. وتتجاوز المكاسب التي حققها المعدن النفيس، الأبرز في العالم، 50% منذ بداية العام، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. ورغم حدوث تحولاتٍ عديدةٍ تراوحت بين 30% و40% في الماضي، إلا أن عائدًا سنويًا يتجاوز 50% لم يتحقق إلا في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أن السعر كان يرتفع بالفعل العام الماضي، وفي بداية هذا العام، إلا أن الارتفاع الرئيسي بدأ في أغسطس، تزامنًا مع تحول سياسات الاحتياطي الفيدرالي وتطبيق دونالد ترامب للرسوم الجمركية. ويزيد إغلاق الحكومة الأمريكية الحالي من تفاقم حالة عدم اليقين.

عوامل النمو الرئيسية

وضع الملاذ الآمن: يعزز الذهب مكانته كملاذٍ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي - التي لا تقتصر على القضايا الداخلية الأمريكية فحسب، بل تشمل أيضًا التوترات الجيوسياسية، لا سيما في أوروبا وآسيا.

طلب البنوك المركزية والمستثمرين: تزيد البنوك المركزية والمستثمرون الأفراد من مشترياتهم من الذهب، معتبرينه تحوّطًا من انخفاض قيمة العملات الورقية وارتفاع التضخم. وعادت بولندا والصين إلى قائمة المشترين الرئيسيين هذا العام. ورغم تباطؤ وتيرة تراكم احتياطيات البنوك المركزية، إلى جانب طلب المستثمرين الفعليين وصناديق الاستثمار المتداولة، إلا أنهما لا يزالان يمثلان أقوى قوة دافعة للطلب الصاعد.

ضعف الدولار وسياسة الاحتياطي الفيدرالي: يُعزز الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار الأمريكي في عام 2025، واحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، الطلب على الذهب. ويركز السوق حاليًا على حجم التخفيضات، بدلًا من التركيز على موعد انتهاء دورة التيسير الكمي. علاوة على ذلك، فإن تشكيك الإدارة الأمريكية في مصداقية الاحتياطي الفيدرالي وتآكل مكانة الدولار كعملة احتياطية، يُحفّزان أسعار الذهب والمعادن الأخرى على الارتفاع.

الديناميكيات والتوقعات التاريخية

تدفقات الاستثمار: ساهم الطلب القوي على الاستثمار، وخاصةً على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، في أكبر تدفقات رأس مال ربع سنوية منذ عدة عقود.

سجّل الذهب ارتفاعات جديدة للمرة الثالثة عشرة في سبتمبر وحده. ولا يستبعد المحللون احتمالية وصوله إلى 4,300 دولار أمريكي في الأشهر المقبلة. وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أنه في ظل ظروف مواتية، قد يصل سعر الذهب إلى 5,000 دولار أمريكي بحلول منتصف العام المقبل، ويفترض السيناريو الأساسي أن يصل إلى 4,900 دولار أمريكي بنهاية العام المقبل.

تحذيرات التصحيح: تنصح التقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات بتوخي الحذر - إذ يحذر بنك أوف أمريكا من خطر حدوث تصحيح في أعقاب الارتفاع الديناميكي. كما يحذر كل من جولدمان ساكس وجيه بي مورغان من احتمال المبالغة في تقييم العملة. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي عوامل واضحة قد تُحفز أي تصحيح. وسيتطلب ذلك ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار، أو انهيارًا في وول ستريت (مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد، على غرار الجائحة)، أو تحييد عوامل الخطر الجيوسياسية. ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من هذه العوامل يلوح في الأفق القريب.

اخترق الذهب مستوى 4000 دولار أمريكي للأوقية لفترة وجيزة قبيل الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، ممتدًا بنسبة 1% تقريبًا. حاليًا، تشير أكبر التصحيحات خلال الاتجاه الصعودي خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن مستوى 4000 دولار أمريكي سيظل صامدًا كدعم في حال حدوث تراجع ممتد حاليًا، قبيل بدء الجلسة الأوروبية.