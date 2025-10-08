الذهب يرتفع 1.3% وسط إغلاق الحكومة الأمريكية المطول 📈

تجاوز الذهب 4000 دولار للأونصة ويواصل ارتفاعه نحو مستوى 4050 دولارًا. يقترب مؤشر القوة النسبية على الإطار الزمني اليومي من 90، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء، في حين أن الفجوة بين السعر والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي) تتسع. يقع المتوسط ​​حاليًا حول 3650 دولارًا، أي أقل بنحو 10٪ من أعلى مستوياته المحلية اليوم.

بالنظر إلى حجم التداول، فقد هيمن نشاط الشراء على الجلسات الأربع الماضية. تقدر سوق توقعات كالشي أن إغلاق الحكومة الأمريكية سيستمر حوالي 22 يومًا، مما يعني أن المكاتب الفيدرالية قد لا تعيد فتح أبوابها حتى حوالي 22 أكتوبر. هذا يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتلقى بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية في هذه الأثناء، بما في ذلك تقارير الرواتب غير الزراعية وتضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر. نظرًا لتباطؤ سوق العمل، والذي أشارت إليه جميع المؤشرات تقريبًا (بما في ذلك تلك خارج مكتب إحصاءات العمل)، فمن شبه المؤكد أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة غدًا.

المصدر: xStation5