الذهب يرتفع 1.4% 📈

تشهد المعادن النفيسة، بما فيها الذهب، ارتفاعًا حادًا اليوم، مواصلةً موجة الصعود المستمرة. تجاوز سعر الذهب 4,200 دولار أمريكي، منتعشًا بسرعة نسبية بعد تصحيح قصير اختبر مستوى 4,100 دولار أمريكي. حاليًا، تقع مستويات الدعم الرئيسية عند 4,100 دولار أمريكي و4,160 دولار أمريكي للأونصة، وفقًا لحركة السعر. في أكتوبر، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. لا يزال توافر المعادن في سوق لندن محدودًا، بينما الطلب الفوري قوي جدًا.

ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى المعادن النفيسة كوسيلة للتحوط من انخفاض قيمة العملات وعواقب تزايد عجز الموازنة - وهي ظاهرة تُعرف باسم "تداولات تخفيض القيمة".

وفي حالة الفضة أيضًا، عانت السوق من شح السيولة في لندن، مما دفع الأسعار المرجعية إلى الارتفاع لتتجاوز الآن أسعار العقود الآجلة في نيويورك. يبلغ الفارق بين السوقين حوالي دولار أمريكي واحد للأونصة، بينما بلغت التكلفة السنوية لاقتراض الفضة (على أساس شهري) حوالي 17% يوم الثلاثاء - وكلاهما مستويات مرتفعة تاريخيًا. ينتظر المتداولون أيضًا نتائج ما يُسمى بتحقيق الإدارة الأمريكية بموجب المادة 232 في المعادن الأساسية، والتي تشمل الفضة والبلاتين والبلاديوم. وقد أثار هذا التحقيق مخاوف من احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على هذه المعادن، على الرغم من إعفائها رسميًا في أبريل.

حققت المعادن الثمينة الرئيسية الأربعة مكاسب ملحوظة هذا العام - تراوحت بين 60% و82% - لتتصدر موجة صعود سوق السلع. وتشمل العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب مشتريات البنوك المركزية، وزيادة استثمار المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تزايد الطلب الفوري على ما يُسمى بأصول "الملاذ الآمن" بسبب:

تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين،

المخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي،

وخطر إغلاق حكومي أمريكي آخر.

لا يزال الشراء المكثف للذهب من قِبَل البنوك المركزية، التي تستحوذ على كميات كبيرة منه في ظل ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات، أحد القوى الدافعة الرئيسية وراء هذا الارتفاع. وتدفع المخاوف بشأن ارتفاع الديون، وانخفاض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، والمخاطر الجيوسياسية، المستثمرين إلى اعتبار الذهب مخزنًا موثوقًا للقيمة. ومن المقرر أن يُقرر الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، ومن المرجح أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس - وهو ما أشارت إليه أيضًا التعليقات الأخيرة لمسؤولة الاحتياطي الفيدرالي سوزان كولينز.

الذهب (H1)

شهد الذهب بعض التصحيحات الطفيفة، لكن الاتجاه الصعودي الذي بدأ في أوائل أكتوبر/تشرين الأول لا يزال هو السائد.

المصدر: xStation5

أداء الذهب على مر الزمن

تاريخيًا، لم يكن شهر أكتوبر مناسبًا لأسعار الذهب. ومع ذلك، في عام ٢٠٢٢، ارتفع سعر المعدن بأكثر من ٨٪. وحتى الآن، منذ ١ أكتوبر، ارتفع سعر الذهب بنحو ٩٪، حيث ارتفع من ٣٨٥٠ دولارًا أمريكيًا للأونصة إلى مستواه الحالي.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance