الذهب يرتفع 1.5% وسط حالة عدم اليقين السياسي ورهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي 📈

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها المتواصل تقريبًا، مقتربةً تدريجيًا من مستوى 4000 دولار للأونصة. ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 84 اليوم، مشيرًا إلى حالة من ذروة الشراء - وهي مستويات لم نشهدها منذ مطلع عامي 2023 و2024. ومن المثير للاهتمام أن أسعار الذهب ترتفع على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، التي ارتفعت بأكثر من 3 نقاط أساس لتصل إلى ما يقرب من 4.16%.

ومع ذلك، يتوقع المستثمرون خفضًا أسرع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع تزايد احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تظهر توترات سياسية أيضًا في الخارج - في اليابان، حيث يمكن أن يؤثر فوز حزب يُفضل سياسة مالية مُيسرة وسياسات المُصدرين على السياسة المستقبلية، وفي فرنسا، حيث تم حل الحكومة.

في الولايات المتحدة، دخل إغلاق الحكومة يومه السادس، وتُقدر أسواق كالشي الآن أنه قد يستمر لأكثر من 22 يومًا.

الذهب (D1)

المصدر: xStation5