الذهب يرتفع بنسبة 1.5%، ويصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 3500 دولار 🔔 تصحيح في وول ستريت EURUSD

- ارتفع الذهب بنسبة 1.5%، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 3,500 دولار أمريكي. 🔔 تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة الثلاثاء، موسعة نطاق تصحيحها. وخسر مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 أكثر من 1.2% و1.1% تقريبًا على التوالي. وتداولت جميع القطاعات تقريبًا على انخفاض، وشهدت أسهم البرمجيات وأشباه الموصلات أكبر انخفاضاتها.
- ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفعت سندات العشر سنوات بنحو 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.275%. وارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من 0.6%، بينما انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بشكل حاد.
- ارتفع الذهب بنحو 1.5% على الرغم من قوة الدولار، مدعومًا بالطلب القوي على أصول الملاذ الآمن. قد تفسر الأسواق ضعف مؤشر التوظيف الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) على أنه إشارة مبكرة على ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس (المقرر صدورها يوم الجمعة). ارتفعت أسعار الفضة أيضًا بشكل طفيف، متجاوزةً 40.8 دولارًا أمريكيًا، بينما انتعشت قيمة بيتكوين مجددًا لتصل إلى 111 ألف دولار أمريكي.
- ألغت الولايات المتحدة ترخيص شركة تايوان لأشباه الموصلات (TSMC) لبيع الرقائق إلى الصين. ورغم أن الحظر ينطبق فقط على أشباه الموصلات من الجيل القديم، إلا أن المستثمرين نظروا إلى التدخل التنظيمي نظرة سلبية، لا سيما في ضوء تصريح شركة إنفيديا بأنها تتفاوض على مبيعات بلاكويل للذكاء الاصطناعي إلى الصين.
أظهرت البيانات الأمريكية استمرار ارتفاع الأسعار، وإن كان أقل من المتوقع، وتباينًا في أداء قطاع التصنيع، مع ارتفاع الطلبات الجديدة وانخفاض التوظيف.
- مؤشر ISM للتصنيع: 48.7 (المتوقع: 48.9؛ السابق: 48.0)
- مؤشر التوظيف: 43.8 (السابق: 43.4)
- مؤشر الأسعار: 63.7 (المتوقع: 65.2؛ السابق: 64.8)
- الطلبات الجديدة: 51.4 (السابق: 47.1)
- إنفاق الإنشاءات (شهريًا): -0.1% (المتوقع: -0.1%؛ السابق: -0.4%)
- قلصت أسهم بيبسيكو معظم مكاسبها السابقة، وأغلقت على ارتفاع بنسبة 2% بعد أن كشف صندوق الاستثمار النشط إليوت مانجمنت عن حصة بقيمة 4 مليارات دولار في الشركة.
- انخفض الغاز الطبيعي بنحو 2%، بعد أن انخفض بنحو 4% في وقت سابق من الجلسة، متأثرًا بضعف الطلب الموسمي في الولايات المتحدة وبرودة الطقس على الساحلين الأمريكي والأميركي. انخفضت أسعار القهوة بعد تحقيق مكاسب قياسية، بينما انخفض سعر الكاكاو أيضًا. تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيع شديدة عقب تدهور بيانات الاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة وتزايد المخاوف بشأن سياسة بنك إنجلترا المستقبلية. انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.9% تقريبًا.
- تجاوز تضخم مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو التوقعات. استقر التضخم الأساسي عند 2.3% على أساس سنوي (مقابل 2.2% متوقعة)، بينما بلغ التضخم الكلي 2.8% على أساس سنوي، متجاوزًا أيضًا التوقعات. وارتفع اليورو بعد صدور البيانات، وارتفعت عوائد السندات الألمانية.