التحليل الفني: بيتكوين (31.12.2025)

خيبت عملة البيتكوين آمال السوق هذا العام، إذ انخفضت بنحو 5%، على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، وتحسن التنظيمات الداعمة للقطاع، والنشاط القوي لصناديق المؤشرات المتداولة الذي استمر حتى نهاية فصل الصيف تقريبًا. ويتم تداول البيتكوين حاليًا بانخفاض يقارب 30% عن ذروتها في الخريف (حوالي 126,000 دولار أمريكي). وقد شهد السعر بالفعل عدة تقلبات هبوطية، وبعد آخرها في 19 نوفمبر، تحاول البيتكوين الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية.

المصدر: xStation5

بالنظر إلى التماسك الذي أعقب موجة البيع الأخيرة، يمكننا تحديد احتمال تشكل نموذج علم صعودي. تجدر الإشارة إلى أن آخر موجة هبوطية توقفت قرب 82,000 دولار، ومنذ ذلك الحين يحاول السوق استعادة قوته استعدادًا لعام 2026. قد يؤدي اختراق حاسم فوق 94,000 دولار إلى إبطال النموذج تمامًا. من ناحية أخرى، من المرجح أن يؤكد الهبوط نحو 85,000 دولار هذا النموذج، وقد يشير إلى موجة هبوطية أخرى.

المصدر: xStation5

من منظور تصحيح فيبوناتشي (مثل مستوى 23.6%)، تبرز منطقة 91,500 دولار كمنطقة مقاومة بالغة الأهمية، مدعومة بردود فعل الأسعار السابقة. ويتراوح المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يومًا (EMA200) حاليًا حول 93,500 دولار (قريبًا من أعلى مستوياته المحلية الأخيرة) و103,000 دولار على التوالي. لذا، قد يصبح النطاق السعري بين 91,500 و93,500 دولار اختبارًا حقيقيًا لقوة المضاربين على الصعود. والجدير بالذكر أن القناة الهابطة التي دفعت سعر البيتكوين نحو الانخفاض حتى أوائل ديسمبر قد انكسرت، حيث يتحرك السعر الآن إلى منطقة تجميع تتسم بتقلبات منخفضة للغاية.

المصدر: xStation5