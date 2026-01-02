التحليل الفني - DE40 (02.01.2026)

على الإطار الزمني اليومي (D1)، يتحرك مؤشر D40 الألماني ضمن نطاق تذبذب واسع منذ فترة طويلة. ومنذ مايو من العام الماضي تقريبًا، تتذبذب الأسعار بين 24,700 و23,350 نقطة. حاليًا، نشهد اختبارًا للحد الأعلى لهذا النمط. في حال تجاوز المؤشر مستوى 24,700، قد تكون أهداف الشراء 25,430 و26,070 نقطة، وهي المستويات الناتجة عن القياسات الخارجية للتصحيح الهبوطي الأخير - تصحيحات فيبوناتشي بنسبة 127.2% و161.8% على التوالي. من جهة أخرى، قد يعني رفض هذا المستوى المقاوم عودة إلى التذبذب الحالي، أي مزيد من التحرك ضمن النطاق المحدد بالمستطيل الأزرق على الرسم البياني.

الفترة الزمنية D40 – D1 | المصدر: xStation5

أما على الفترة الزمنية H1، فتشهد الأسعار اتجاهًا صعوديًا محليًا. وقد كان التصحيحان الأخيران ضمن النطاق نفسه تمامًا، كما هو موضح بالمستطيلات الحمراء، ويتوافق التصحيح الحالي مع هذا النمط. يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 24,642 نقطة، وطالما بقي هذا المستوى ثابتًا، وفقًا لمنهجية Overbalance، يبقى سيناريو المزيد من الارتفاع قائمًا. حتى في حال حدوث تصحيح أكبر، ينبغي الانتباه إلى مستويات الدعم التالية: الدعم الأفقي عند 24,560 نقطة، والدعم الناتج عن المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة، والموضح باللون الأزرق على الرسم البياني.

D40 – الفاصل الزمني H1 | المصدر: اكس ستيشن 5