١:٠٣ م · ٢ يناير ٢٠٢٦

التحليل الفني - الذهب (02.01.2026)

أهم النقاط
GOLD
السلع
-
-
  • ماذا سيحدث لسعر الذهب؟

لا يزال الذهب في اتجاه صعودي، مع ظهور أحدث دفعة صعودية منذ بداية نوفمبر 2025. بين 13 و18 نوفمبر، حدث تصحيح سعري، أعقبه انطلاقة صعودية أخرى. توقف هذا التراجع القوي الأخير عند مستوى التصحيح السابق، 4306، وهو ما يشير، وفقًا لطريقة Overbalance، إلى إمكانية استمرار الحركة الصعودية. إضافةً إلى ذلك، لا يزال السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة (المُشار إليه باللون الأزرق على الرسم البياني)، ويحاول في الوقت نفسه اختراق منطقة 4380 الناتجة عن القمم السابقة. من شأن عودة مستدامة فوق 4380 أن تمهد الطريق لمزيد من النمو وتسجيل مستويات قياسية جديدة، بينما سيؤدي الانخفاض دون 4306 إلى زيادة خطر حدوث تصحيح أعمق.

 

الذهب – فاصل زمني H4 | المصدر: xStation5

٢ يناير ٢٠٢٦, ١١:٠٥ م

