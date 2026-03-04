تجاوز البيتكوين 70 ألف دولار رغم قوة الدولار 📈

يستأنف البيتكوين صعوده، على الرغم من أن معنويات أسواق الأسهم العالمية لا تزال تشير إلى تجنب المخاطرة، وهو ما يتجلى حتى في انخفاض أسعار المعادن النفيسة، وخاصة الفضة. ويُحتمل أن رؤوس الأموال الخارجة من سوق الفضة قد تتجه جزئيًا نحو البيتكوين، الذي أظهر مرونةً ملحوظة. ومنذ الهجوم الأمريكي على إيران، ارتفع سعر العملة المشفرة بنحو 10%، بعد أن انخفض مبدئيًا إلى حوالي 63,000 دولار أمريكي كرد فعل فوري.

في الوقت نفسه، لم يؤدِ ارتفاع الدولار الأمريكي إلى انخفاضات في سوق العملات المشفرة، كما أن تصفية العديد من صفقات الزخم (بما في ذلك المراكز في شركات توريد رقائق الذاكرة) لم تتسبب في انخفاض حاد في أسعار البيتكوين. قد يعود أحد الأسباب إلى أن سوق العملات المشفرة كان قد وصل بالفعل إلى مرحلة ذروة البيع، مما يحد حاليًا من ارتباطه بالسوق الأوسع.

البيتكوين (D1)

يتداول البيتكوين حاليًا بالقرب من الحد الأعلى لقناة التجميع الخاصة به بعد الانخفاضات الأخيرة. وقد يظهر الاختبار الحقيقي لقوة البيتكوين في حال تحرك السعر نحو حوالي 76,000 دولار أمريكي، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا. شكّل هذا المستوى منطقة مقاومة مهمة بشكل متكرر منذ الخريف، لا سيما في أوائل أكتوبر 2025 ومنتصف يناير 2026.

قد يشير اختراق هذا المستوى إلى تجدد الضغط نحو منطقة 90,000 دولار. من جهة أخرى، قد يؤدي رد فعل هبوطي ضمن نطاق 70,000 إلى 76,000 دولار إلى موجة هبوطية أخرى، ما قد يدفع السعر إلى ما دون 60,000 دولار.

المصدر: xStation5

تجاوز سعر البيتكوين بالفعل مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، بينما يُبرز مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% منطقة 75,000 دولار كمستوى مقاومة رئيسي محتمل.

المصدر: xStation5