يكافح مؤشر VIX للارتفاع رغم حالة عدم اليقين في وول ستريت 🔎

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) بنسبة تقارب 2% اليوم لتصل إلى 22.8، بعد أن حققت مكاسب بنحو 20% في الأيام الأخيرة، مسجلةً ذروة قرب 24.5. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تحوط منها وول ستريت حاليًا في التطورات في الشرق الأوسط (بما في ذلك احتمال شلل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز)، بالإضافة إلى التصدعات المتزايدة الوضوح في قطاعي الائتمان الخاص والأسهم الخاصة، والتي سلطت عليها الضوء مؤخرًا شركة أبولو جلوبال مانجمنت. ومن بين الشركات التي تواجه صعوبات في منتجاتها المالية، شركات مدرجة في الولايات المتحدة مثل بلو أول كابيتال، وعملاق الأسواق الخاصة بلاكستون. دعونا نلقي نظرة على ما يشير إليه مؤشر VIX حاليًا بشأن تقلبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

مؤشر VIX (H1)

بالنظر إلى مؤشر القوة النسبية (RSI)، نلاحظ تباينًا - حيث يتراجع المؤشر على الرغم من استمرار المؤشر في اتجاه صعودي واضح. في الوقت نفسه، يشير هيكل مؤشر MACD إلى احتمال وجود زخم هبوطي قصير الأجل من المتوسطات المتحركة. من ناحية أخرى، على الإطار الزمني للساعة، تراجع مؤشر VIX إلى حوالي 50، مما قد يفسح المجال لحركة صعودية ديناميكية أخرى.

المصدر: xStation5

تشير قراءات مؤشر VVIX (التقلب المتوقع لمؤشر التقلب نفسه) إلى طلب قوي على الحماية من الهبوط، على الرغم من أن السوق لا يبدو أنه يتوقع حدوث انهيار محتمل - الأمر الذي قد يتطلب على الأرجح أن يتجاوز مؤشر VVIX مستوى 130.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

يُظهر الفارق بين عقد مؤشر تقلبات السوق الآجل (VIX) الحالي وعقد الاستحقاق التالي انخفاضًا طفيفًا جدًا (22.8 لـ UX1 مقابل 22.55 لـ UX2). يشير هذا إلى أن السوق يُقيّم مخاطر مرتفعة نسبيًا على المدى القريب، ولكنه لا يزال بعيدًا عن توقع سيناريو ذعر حاد. يبقى هيكل آجال التقلبات مستقرًا نسبيًا، مما يُشير إلى تحوط حذر قصير الأجل أكثر من توقعات حدوث صدمة تقلبات طويلة الأمد في الأسواق.

المصدر: Bloomberg Finance L.P.