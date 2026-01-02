التحليل الفني - مؤشر الدولار الأمريكي (02.01.2026)

- ما هو الوضع التقني لمنصة USDIDX؟
ظل مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) في اتجاه هبوطي لفترة طويلة. وقد بلغ ذروته المحلية في 21 نوفمبر 2025، وبعدها شهدنا حركة هبوطية ثابتة. انخفض السعر إلى 97.50، وهو مستوى تم اختباره مرتين في منتصف ديسمبر. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي مؤشرات قوية على انعكاس الاتجاه. في الأيام الأخيرة، ارتد السعر من المتوسط المتحرك لـ 100 فترة، والمُشار إليه بالخط الأزرق على الرسم البياني، كما واجه مقاومة ناتجة عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%.
لذا، يبدو أنه إلى أن يخترق السعر مستوى 98.15، سيستمر الاتجاه الهبوطي، ومن المحتمل أن يختبر مستوى 97.50 مرة أخرى. وإلا، فإن اختراق مستوى 98.15 قد يؤدي إلى تصحيح نحو 98.87، مع ضرورة الانتباه إلى مستوى فيبوناتشي 38.2%. ولكن في الوقت الراهن، يبقى الاتجاه الرئيسي هبوطيًا.
مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) - فاصل زمني يومي واحد | المصدر: xStation5
