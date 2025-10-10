التقويم الاقتصادي: بيانات المستهلكين في الولايات المتحدة من تقرير جامعة ميشيغان في دائرة الضوء

- تقويم اقتصادي خفيف، إذ يُقيّد إغلاق الحكومة الأمريكية تدفق البيانات؛ وينتقل التركيز إلى معنويات جامعة ميشيغان.
- قد تُؤثّر بيانات الوظائف في كندا ومؤشر أسعار المنتجين في إيطاليا على أسعار الصرف/أسعار الفائدة؛ بينما من المتوقع ثبات توقعات التضخم في الولايات المتحدة.
- قد يُؤثّر تصريحا غولسبي وموسالم، عضوا الاحتياطي الفيدرالي، على توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا، ويستمر إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة، مما يحد من عدد البيانات الأمريكية الصادرة. من المتوقع أن يُقدم استطلاع جامعة ميشيغان اليوم قراءة حول كيفية تأثير الإغلاق وعدم اليقين في سوق العمل على معنويات الأسر.
التقويم الاقتصادي
8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: الإنتاج الصناعي - المتوقع -0.4% شهريًا (السابق -0.4%).
١٢:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - كندا: تقرير سوق العمل
- معدل البطالة: متوقع ٧.٢٪ (٧.١٪ سابقًا)
- التغير في التوظيف: متوقع +٥ آلاف (٦٥.٥ ألف سابقًا)
- متوسط الأجور بالساعة: متوقع ٣.٦٪ سنويًا (٣.٦٪ سابقًا)
٢ مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: جامعة ميشيغان (القراءة الأولية) - مؤشر ثقة المستهلك - ٥٤ متوقعًا (٥٥.١ سابقًا)
- مؤشر التوقعات: متوقع ٥١.٤ (٥١.٧ سابقًا)
- الأوضاع الراهنة: متوقع ٦٠.٠ (٦٠.٤ سابقًا)
- توقعات التضخم لخمس سنوات: متوقع ٣.٧٪ (٣.٧ سابقًا)
- توقعات التضخم لسنة واحدة: متوقع ٤.٧٪ (٤.٧ سابقًا)
متحدثو مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- ١:٤٥ مساءً بتوقيت غرينتش - أوستن غولسبي
- ٥ مساءً بتوقيت غرينتش - ألبرتو موسالم
عاجل: بيانات أولية من جامعة ميشيغان تتوافق مع التوقعات 📌
عاجل: انخفاض USDCAD بعد بيانات التوظيف الكندية 📌
