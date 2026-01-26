التقويم الاقتصادي: بيانات معهد إيفو من ألمانيا ومبيعات التجزئة في بولندا 💡جدول أرباح وول ستريت❗

بدأت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الاثنين بمكاسب معتدلة، مع الأخذ في الاعتبار أن التداولات التي تلي افتتاح الجلسة مباشرة قد تشهد تقلبات حادة، لذا قد يستغرق ظهور اتجاه محدد بعض الوقت. في الوقت الحالي، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.11% في السوق الفورية، وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 0.12%، وارتفع مؤشر WIG20 البولندي بنسبة 0.14%.

لن تشهد جلسة اليوم صدور بيانات اقتصادية كلية هامة قد تُغير توجهات المستثمرين بشكل جذري، وسننتظر حتى الغد على الأقل. مع ذلك، سيشهد اليوم نشر بيانات مؤشر IFO الألماني حول توجهات السوق، وتقرير مبيعات التجزئة من بولندا. وبعد ذلك بقليل، مع اقتراب افتتاح وول ستريت، سنتعرف على حجم التغيرات في طلبات السلع المعمرة.

من المرجح أن تتأثر جلسة اليوم بإعادة التوازن الأسبوعية، وأي بيانات مالية من الشركات الكبرى، والأحداث الجيوسياسية المحتملة.

الجدول الزمني المفصل أدناه:

جدول جلسات اليوم. المصدر: XTB

جدول نتائج هذا الأسبوع. المصدر: XTB