التقويم الاقتصادي: إغلاق الحكومة يُطغى على مؤشرات مديري المشتريات ومؤشر ISM ومؤشر ADP (01.10.2025)

يبدأ شهر أكتوبر بمعضلة سياسية في الولايات المتحدة. علّقت معظم الوكالات الفيدرالية عملياتها بعد تصويت مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون الميزانية الذي طرحه الديمقراطيون، بينما تعطل اقتراح الجمهوريين في الكونغرس. ونتيجةً لذلك، تُركت الحكومة الأمريكية بدون ميزانية، ولا يبدو أن هناك أي توافق في الآراء في الأفق، إذ يواصل كلا الحزبين تبادل اللوم على الآخر في شلل الولاية.

سيشمل الإغلاق الحكومي في المقام الأول تسريحًا مؤقتًا و/أو دائمًا للموظفين الفيدراليين، ولكن بالنسبة للأسواق، فإن القضية الرئيسية هي تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) ليوم الجمعة، والذي لن ينشره مكتب إحصاءات العمل خلال فترة الإغلاق، وفقًا لإعلانه. من المتوقع أن يُثقل غياب هذه البيانات المهمة لسوق العمل كاهل أسواق الأسهم، وأن يُعقّد أيضًا استعدادات الاحتياطي الفيدرالي لقراره القادم بشأن أسعار الفائدة.

ومما يُفاقم الضجيج السياسي اليوم سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية المهمة الصادرة من جانبي المحيط الأطلسي. في منطقة اليورو، ستُنشر بيانات التضخم الأولية، والتي من المتوقع أن ترتفع من 2% إلى 2.2% (المصدر: بلومبرغ)، مما يُبرر انتهاء دورة البنك المركزي الأوروبي.

سنشهد أيضًا المزيد من بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، وتقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) للتصنيع من الولايات المتحدة، ونظرة أولية على تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) من خلال تقرير ADP لتغيير الوظائف. ونظرًا لإغلاق مكتب إحصاءات العمل (BLS)، فقد ترتفع التقلبات المحيطة بإصدار ADP أكثر من المعتاد في حال حدوث مفاجآت.

إلى جانب البيانات الاقتصادية الكلية، ستراقب الأسواق أيضًا خطابات محافظي البنوك المركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، وبنك كندا، وبنك إنجلترا)، وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واجتماع أوبك في الولايات المتحدة - وهو أمر بالغ الأهمية لتقلبات سوق النفط.

التقويم الاقتصادي لليوم:

الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - مؤشر أسعار المنازل على مستوى البلاد لشهر سبتمبر:

القراءة الفعلية 2.2% على أساس سنوي؛ التوقعات 1.8% على أساس سنوي؛ القراءة السابقة 2.1% على أساس سنوي؛

الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، بولندا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: الفعلي: 48، المتوقع: 46.40؛ السابق: 46.60؛

الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش، إسبانيا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: المتوقع: 53.8؛ السابق: 54.3؛

الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة إلدرسون، محافظ البنك المركزي الأوروبي

الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، سويسرا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات على موقع procure.ch : المتوقع: 47.9؛ السابق: 49.0؛

الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش، فرنسا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: المتوقع: 48.1؛ السابق: 50.4؛

الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة دي غيندوس، محافظ البنك المركزي الأوروبي

الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات الصناعي: التوقعات 48.5؛ السابق 49.8؛

الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات الصناعي: التوقعات 49.5؛ السابق 50.7؛

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة مودرير، محافظ البنك المركزي الألماني

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:

مؤشر أسعار المستهلك السنوي: التوقعات 2.2% على أساس سنوي؛ السابق 2.0% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الشهري: السابق 0.1% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك السنوي باستثناء الطاقة والغذاء: السابق 2.3% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الشهري باستثناء الطاقة والغذاء: 0.3% سابقًا على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات 2.3% سنويًا؛ 2.3% سابقًا على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات 0.3% سابقًا على أساس شهري؛

الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مزاد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات: 2.250% سابقًا؛

الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - اجتماع أوبك

الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني

الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات سوق العمل لشهر سبتمبر:

تغير التوظيف في القطاع غير الزراعي من ADP : توقعات 52 ألفًا؛ 54 ألفًا سابقًا؛

الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي: توقعات 52.0؛ السابق ٥٣.٠؛

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر سبتمبر:

مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع: المتوقع ٦٢.٧؛ السابق ٦٣.٧؛

مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع: المتوقع ٤٩.٠؛ السابق ٤٨.٧؛

مؤشر الطلبات الجديدة لمعهد إدارة التوريدات: السابق ٥١.٤؛

مؤشر التوظيف لمعهد إدارة التوريدات: السابق ٤٣.٨؛

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

الإنفاق على البناء: المتوقع -٠.١٪ على أساس شهري؛ السابق -٠.١٪ على أساس شهري؛

الساعة ١٥:٣٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة:

تشغيل مصافي النفط الخام (وزن/وزن): السابق ٠.٠٥٢ مليون؛

واردات النفط الخام: السابق ١.٥٩٦ مليون؛

مخزونات خام كوشينغ: السابق ٠.١٧٧ مليون؛

إنتاج نواتج التقطير: السابق ٠.٠٢٩ مليون؛ مخزونات نواتج التقطير الأسبوعية (وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة): سابقًا -1.685 مليون؛

مخزونات البنزين: سابقًا -1.081 مليون؛

مخزونات زيت التدفئة: سابقًا -0.189 مليون؛

معدلات تشغيل المصافي (على أساس أسبوعي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة): سابقًا -0.3%؛

إنتاج البنزين: سابقًا -0.300 مليون؛

مخزونات النفط الخام: متوقعة 1.500 مليون؛ سابقًا -0.607 مليون؛

الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

بنك أتلانتا الفيدرالي - الناتج المحلي الإجمالي الآن (الربع الثالث): متوقعة 3.9%؛ سابقًا 3.9%؛

الساعة 19:05 بتوقيت جرينتش، كندا - كلمة نائب محافظ بنك كندا، روجرز