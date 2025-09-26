عن الأداة

يستعمل USDIDX بشكل واسع من المتداولين و المستثمرين للمضاربة على قوة الدولار الأمريكي، التحوط من مخاطر العملة، أو إكتساب التعرض للإتجاهات الإقتصادية الكبرى عالمياً.

أهم البيانات الكبرى

تؤثّر العديد من مؤشرات الإقتصاد الكبرى بشكل معتبر على تحركات سعر USDIDX:

قرارات أسعار الفائدة للإحتياطي الفدرالي: تؤثّر قرارات الإحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى،تميل أسعار الفائدة العالية لجذب رؤوس الأموال الخارجية، مما يقوي الدولار، و كنتيجة يرتفع USDIDX. بيانات التضخم للولايات المتحدة الأمريكية: تؤثّر معايير التضخم، مثل مؤشّر سعر المستهلك (CPI)، و توسع الإستهلاك الشخصي (PCE) في توقعات تصرفات الإحتياطي الفدرالي المستقبلية. قد يؤدي إرتفاع التضخم إلى أسعار فائدة أعلى، مما يدعم قوة الدولار الأمريكي، و يدفع بـ USDIDX نحو الأعلى. تقريرات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية: تستطيع مؤشرات التوظيف البارزة مثل تقارير الوظائف غير الزراعية (NFP)، و نسبة البطالة أن توفّر معلومات هامة حول الصحة الإقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. تستطيع بيانات التوظيف القوية أن تؤدي إلى توقعات رفع أسعار الفائدة، مما يعزّز قوة الدولار و USDIDX. نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للولايات المتحدة الأمريكية: تدلّ أرقام الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الربع سنوية للولايات المتحدة الأمريكية على صحة الإقتصاد بشكل عام في البلاد. قد يؤدي النمو الإقتصادي العملاق إلى دولار أقوى مع توقع المستثمرين لأسعار فائدة أعلى، مما يؤثّر إيجابياً على أسعار USDIDX. الأحداث الجيوسياسية: تستطيع الأحداث الجيوسياسية العالمية، خاصة تلك التي تضرب بأسواق العملات، أن تؤدي إلى إضطرابات معتبرة في USDIDX. على سبيل المثال، التوترات التي تؤدي إلى تجنب المخاطرة العالمي، قد تقوّي الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، مع عودة الأموال إلى الدولار الأمريكي من سوق الأسهم.

الأحداث التي أثّرت على USDIDX