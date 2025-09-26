اقرأ أكثر
أداة مشتقة لعقود الفرق CFD تعتمد على تسعيرات العقود الآجلة لمؤشّر الدولار الأمريكي، التي يتم تداولها على بورصة مابين القارات ICE بالولايات المتحدة الأمريكية.
الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على النتائج المستقبلية، وأي شخص يعتمد على هذه المعلومات يفعل ذلك تمامًا على مسؤوليته الشخصية.
عن الأداة

تداول العقود مقابل الفروقات على USDIDX

يستعمل USDIDX بشكل واسع من المتداولين و المستثمرين للمضاربة على قوة الدولار الأمريكي، التحوط من مخاطر العملة، أو إكتساب التعرض للإتجاهات الإقتصادية الكبرى عالمياً.

أهم البيانات الكبرى

تؤثّر العديد من مؤشرات الإقتصاد الكبرى بشكل معتبر على تحركات سعر USDIDX:

  1. قرارات أسعار الفائدة للإحتياطي الفدرالي: تؤثّر قرارات الإحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى،تميل أسعار الفائدة العالية لجذب رؤوس الأموال الخارجية، مما يقوي الدولار، و كنتيجة يرتفع USDIDX.
  2. بيانات التضخم للولايات المتحدة الأمريكية: تؤثّر معايير التضخم، مثل مؤشّر سعر المستهلك (CPI)، و توسع الإستهلاك الشخصي (PCE) في توقعات تصرفات الإحتياطي الفدرالي المستقبلية. قد يؤدي إرتفاع التضخم إلى أسعار فائدة أعلى، مما يدعم قوة الدولار الأمريكي، و يدفع بـ USDIDX نحو الأعلى.
  3. تقريرات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية: تستطيع مؤشرات التوظيف البارزة مثل تقارير الوظائف غير الزراعية (NFP)، و نسبة البطالة أن توفّر معلومات هامة حول الصحة الإقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. تستطيع بيانات التوظيف القوية أن تؤدي إلى توقعات رفع أسعار الفائدة، مما يعزّز قوة الدولار و USDIDX.
  4. نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للولايات المتحدة الأمريكية: تدلّ أرقام الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الربع سنوية للولايات المتحدة الأمريكية على صحة الإقتصاد بشكل عام في البلاد. قد يؤدي النمو الإقتصادي العملاق إلى دولار أقوى مع توقع المستثمرين لأسعار فائدة أعلى، مما يؤثّر إيجابياً على أسعار USDIDX.
  5. الأحداث الجيوسياسية: تستطيع الأحداث الجيوسياسية العالمية، خاصة تلك التي تضرب بأسواق العملات، أن تؤدي إلى إضطرابات معتبرة في USDIDX. على سبيل المثال، التوترات التي تؤدي إلى تجنب المخاطرة العالمي، قد تقوّي الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، مع عودة الأموال إلى الدولار الأمريكي من سوق الأسهم.

الأحداث التي أثّرت على USDIDX

  1. الأزمة المالية 2008: خلال الأزمة المالية 2008، قفز USDIDX مع لجوء المستثمرين إلى الأمان في الدولار الأمريكي، مما أدى إلى طلب معتبر للعملة و دفع بالمؤشّر عالياً.
  2. توقعات رفع الفدرالي لأسعار الفائدة 2014 – 2015: مع تلميح الإحتياطي الفدرالي لعزمه على إنهاء برنامج التيسير الكمي و بداية رفع أسعار الفائدة، إرتفع USDIDX في توقعات لدولار أقوى.
  3. جائحة كوفيد-19 (2020) و تحول لبفدرالي للتشديد (2022 – 2023): أدّت الجائحة بداية إلى إرتفاع حاد في USDIDXمع هجرة المستثمرين إلى الدولار في ظل الغموض. رغم ذلك، قامت السياسة النقدية التيسيرية القوية من الفدرالي لاحقاً بالضغط على المؤشّر
  4. إستفتاء خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكسيت 2016): أدت النتيجة غير المتوقعة لإستفتاء خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى إضطراب معتبر في أسواق العملات، مع تقوّي الدولار مقابل الجنيه، مساهماً في إرتفاع USDIDX.
  5. الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين (2018 – 2019): أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين إلى فترات من قوة الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الأمان في عملة الولايات المتحدة الأمريكية، مما عزّز USDIDX خلال أوقات الغموض المرتفع.
  6. أزمة الدين الأوروبي (2010 – 2012): أضعفت الأزمة في منطقة الإتحاد الأوروبي من اليورو بشكل معتبر، مما أدّى إلى إرتفاع قوي في قيمة الدولار مقابل اليورو، الذي يعدّ أكبر منافس له في سلة USDIDX.

 

0.012
1%
1:100
-
2:00 am - 11:00 pm

حقائق مثيرة للاهتمام

إطلاق مؤشّر الدولار الأمريكي: تم تقديم مؤشّر الدولار الأمريكي من طرف الإحتياطي الفدرالي في 1973، بوقت قليل بعد نهاية إتفاقيات بريتون وودز، لقياس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الأجنبية.

هيمنة اليورو: لدى اليورو أكبر وزن في مؤشّر الدولار الأمريكي، حيث يمثّل تقريباً 58% من المؤشّر. هذا يعني أن التحركات في EUR/USD لديها تأثير معتبر على USDIDX.

  

  

 

 

              

   

مكانة الملاذ الآمن: خلال أوقات الضغوط المالية العالمية، كثيراً ما ينظر إلى الدولار الأمريكي، كعملة ملاذ آمن، مما يؤدي إلى إرتفاع في USDIDX مع لجوء المستثمرين إلى الدولار.

           

                          

            

            

تأثير التيسير الكمي: كان لدى برامج التيسير الكمي (QE) للإحتياطي الفدرالي تاريخياً تأثير معتبر على قوة الدولار. على سبيل المثال، قامت برامج التيسير الكمي بعد أزمة 2008 بإضعاف الدولار في البداية، لكن التشديد بعدها دعّم الـ USDIDX.

سياسات إدارة ترامب: خلال الفترة الرئاسية لترامب، شهد USDIDX تذبذبات معتبرة نظراً للسياسات التجارية، تعديلات الضرائب، و توقعات النمو الإقتصادي، عاكساً تأثير الإدارة على القيمة العالمية للدولار الأمريكي.

إرتفاعات تاريخية: وصل USDIDX إلى أعلى قيمة تاريخياً في 1985، في ظل تدخلات منسّقة من البنوك المركزية لتقوية الدولار. أدى إتفاق البلازا لاحقاً إلى التخفيض العمدي لقيمة الدولار.

                      

                

                         

الأسئلة الشائعة

هل لديك اسئلة؟

تقدم XTB عقود الفروقات على المؤشرات

USDIDX هو أداة عقود الفرق CFD التي تعتمد على تسعيرات العقود الآجلة لمؤشّر الدولار الأمريكي، و التي تمثّل أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات عالمية رئيسية. تسمح هذه العقود للمتداولين بالمضاربة على قوة الدولار الأمريكي بالمقارنة مع هذه العملات.

يوفّر USDIDX التعرض لأداء الدولار الأمريكي مقابل سلة متنوعة من العملات، مما يمنح نظرة موسّعة لقوة أو ضعف الدولار الأمريكي بالنسبة لهذه العملات.

تتضمن أبرز العوامل قرارات أسعار الفائدة للإحتياطي الفدرالي، بيانات التضخم للولايات المتحدة الأمريكية، تقارير التوظيف، أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP ، و الأحداث الجيوسياسية التي تؤثّر على أسواق العملات.

يمكن تداول USDIDX عبر منصات عقود الفرق (CFD) التي توفّر تعرضاً مرفوعاً مالياً لمؤشّر الدولار الأمريكي. يستطيع المتداولون أخذ صفقات طويلة أو قصيرة الأمد بالإعتماد على توقعاتهم لأداء الدولار.

تتضمن المخاطر الإضطراب من البيانات اللإقتصادية الكبرى غير المتوقعة، التحولات في سياسة الإحتياطي الفدرالي، و الأحداث الجيوسياسية العالمية. كمنتج مرفوع مالياً، فهو يحمل أيضاً مخاطر تضاعف الخسائر.

يتم تسوية العقود الآجلة لمؤشّر الدولار الأمريكي بشكل ربع سنوي. مع إنتهاء صلاحية العقود في مارس، جوان، سبتمبر، و ديسمبر. يجب على المتداولين تسيير صفقاتهم قبل هذه تواريخ نهاية الصلاحية هذه.

المؤشرات والأسهم ليست نفس الشيء. المؤشر هو مقياس إحصائي للتغير في محفظة الأسهم. إنه ليس مخزونًا في حد ذاته، ولكنه مركب من أداء مجموعة من الأسهم. الأسهم، من ناحية أخرى، هي أوراق مالية فردية تمثل الملكية في شركة معينة.

لا يوجد مؤشر "أفضل" للتداول. يعتمد أفضل مؤشر للتداول على أهدافك الاستثمارية ، وتحمل المخاطر ، وعوامل شخصية أخرى. بعض المؤشرات الشائعة للتداول تشمل S&P 500 و NASDAQ Composite و Dow Jones Industrial Average.

من الصعب تصنيف المؤشرات ، حيث تم تصميم مؤشرات مختلفة لتتبع أنواع مختلفة من قطاعات السوق ولها منهجيات مختلفة. من المؤشرات الأكثر شهرة: S&P 500 و NASDAQ Composite و Dow Jones Industrial Average و FTSE 100 و Nikkei 225.

من الممكن التداول في الفوركس وتداول المؤشرات ، لكنهما أسواق مختلفة تمامًا. الفوركس يدور حول تداول العملات ، بينما المؤشرات تمثل أداء مجموعة من الأسهم. لا يمكن القول ما إذا كان أحدهما "أفضل" من الآخر ، لأن اختيار السوق الذي سيتم تداوله يعتمد على أهداف المتداول الفردي وتحمله للمخاطرة.

