عاجل: الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يفوق التوقعات بقليل! 📈 زوج اليورو/الدولار الأمريكي يبقى مستقراً

١١:٠٠ - الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو:
- على أساس سنوي: ١.٤٪ (المتوقع: ١.٤٪، السابق: ١.٥٪)
- على أساس ربع سنوي: ٠.٣٪ (المتوقع: ٠.٢٪، السابق: ٠.١٪)
فاق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو توقعات السوق بشكل طفيف. وظل النمو السنوي مستقرًا ومتماشيًا مع التوقعات. وتجاوز النمو الفصلي التوقعات.
جاءت القراءة ضمن توقعات السوق، ولا يزال رد فعل المؤشرات محدودًا.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي (M1)
المصدر: xStation5
