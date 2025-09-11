اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: هل سيكون معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك مفاجئا؟

١٠:٠٨ ص ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

الحدث الرئيسي اليوم هو بلا شك صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، والتي قد تحدد حجم خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. السوق متأكد تمامًا من أن خفض أسعار الفائدة سيحدث الأسبوع المقبل، لكن نطاقه قيد النقاش حاليًا. إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك مفاجئة، على غرار القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين، فستزداد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل كبير. في حين أن المخاطر الحالية في سوق العمل تضمن تقريبًا خفض الفائدة، إلا أن مخاوف التضخم كانت قد خففت من التوقعات سابقًا. إذا انحسرت مشكلة التضخم المفرط، فسيُمهد ذلك الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لتعويض الوقت الضائع.

في وقت سابق من اليوم، صدرت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الياباني، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات بشكل عام. من المهم أيضًا تذكر أن قرار البنك المركزي الأوروبي مُقرر اليوم. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يحمل أي مفاجآت، حيث من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند نفس مستوى يوليو. سيكون العنصر الرئيسي هو بيان الرئيسة لاجارد خلال مؤتمرها الصحفي.

التقويم:

  • ١٢:٠٠ ظهرًا - تركيا - قرار سعر الفائدة (المتوقع: ٤١٪؛ السابق: ٤٣٪)
  • ١:١٥ ظهرًا - الاتحاد النقدي الأوروبي - سعر تسهيلات الودائع (المتوقع: ٢.٠٪؛ السابق: ٢.٠٪)
  • ١:٣٠ ظهرًا - الولايات المتحدة - تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس (المتوقع: ٢.٩٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٢.٧٪ على أساس سنوي)
  • ١:٣٠ ظهرًا - الولايات المتحدة - تضخم مؤشر أسعار المستهلك الشهري لشهر أغسطس (المتوقع: ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق: ٠.٢٪ على أساس شهري)
  • ١:٣٠ ظهرًا - الولايات المتحدة - تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر أغسطس (المتوقع: ٣.١٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٣.١٪ على أساس سنوي)
  • ١:٣٠ ظهرًا - الولايات المتحدة - تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري لشهر أغسطس (المتوقع: ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق: ٠.٣٪ على أساس شهري)
  • ١:٣٠ الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات إعانة البطالة الأولية (المتوقعة: ٢٣٤ ألفًا؛ السابقة: ٢٣٧ ألفًا)
  • ٣:٣٠ مساءً - تغير مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية (المتوقع: ٦٩ مليار قدم مكعب؛ السابقة: ٥٥ مليار قدم مكعب)
12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
