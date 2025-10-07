التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية والصناعة الألمانية 🏭

من المتوقع أن تهيمن على جلسة اليوم خطابات وتعليقات مسؤولي البنك المركزي، بالإضافة إلى طلبيات المصانع الألمانية ومخزونات النفط الخام.

من بين المتحدثين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الأوروبي. يبدأ التقويم الاقتصادي اليوم ببيانات الطلبيات الصناعية الألمانية، وينتهي بتقرير مخزونات النفط الخام الأمريكية.

الجدول التفصيلي لليوم:

8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - طلبيات المصانع (المتوقعة 1.1%، السابقة -2.9%)

16:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بوستيك

16:05 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بومان

16:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ميران

17:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كاشكاري

18:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة رئيس البنك المركزي الألماني، ناجل

18:10 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي

22:05 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ميران

22:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مخزونات النفط الخام (السابقة -3.67 مليون)