التقويم الاقتصادي: كل الأنظار تتجه نحو تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون التمويل الفيدرالي(12.11.2025)

من المتوقع أن تكون جلسة اليوم هادئة نسبيًا من حيث البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية، مع تركيز اهتمام المستثمرين على تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي قد يُنهي إغلاق الحكومة الذي استمر لأكثر من 40 يومًا. وقد تعهد العديد من الديمقراطيين بالفعل بعرقلة مشروع القانون، معتبرين أن الوعد بإعادة النظر في إصلاح الرعاية الصحية في ديسمبر غير كافٍ. ومن المتوقع أن يبدأ التصويت الأول حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش.

من منظور اقتصادي كلي، ستكون أهم الأحداث هي خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وهي ذات صلة خاصة بتقلبات زوج اليورو/الدولار الأمريكي. وتشهد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر في الولايات المتحدة انتعاشًا تدريجيًا، حيث أظهرت بيانات ADP الأخيرة انخفاضًا أسبوعيًا في متوسط ​​الوظائف بنحو 11,000 وظيفة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. أما بالنسبة لسوق النفط، فستكون الأحداث الرئيسية هي صدور تقرير أوبك وبيانات معهد البترول الأمريكي (API) حول مخزونات النفط الخام الأمريكية.

في وول ستريت، ستصدر نتائج مالية لشركات سيسكو سيستمز، وتينسنت ميوزيك إنترتينمنت، وسيركل إنترنت، بينما في أوروبا، صدرت بالفعل تقارير من باير وإنفينيون.

التقويم الإقتصادي لليوم :

07:00 بتوقيت جرينتش - ألمانيا: بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنوي): الفعلي 2.3%؛ المتوقع 2.3%؛ السابق 2.4%

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهري): الفعلي 0.3%؛ المتوقع 0.3%؛ السابق 0.2%

مؤشر أسعار المستهلك (شهري): الفعلي 0.3%؛ المتوقع 2.3%؛ السابق 2.4%

مؤشر أسعار المستهلك (شهري): الفعلي 0.3%؛ المتوقع 0.3%؛ السابق 0.2%

08:30 بتوقيت جرينتش - الصين: إجمالي التمويل الاجتماعي لشهر أكتوبر

التوقعات 1,230.0 مليار؛ السابق 3,530.0 مليار

08:30 بتوقيت جرينتش - الصين: المعروض النقدي (M2) (سنوي)

التوقعات 8.1%؛ السابق 8.4%

08:30 بتوقيت جرينتش - الصين: القروض الجديدة (أكتوبر)

التوقعات 460.0 مليار؛ السابق ١٢٩٠ مليارًا

٠٨:٣٠ بتوقيت جرينتش - الصين: نمو القروض القائمة (سنويًا)

توقعات ٦.٦٪؛ السابق ٦.٦٪

١٠:٠٠ بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو: اجتماع مجموعة اليورو

١٠:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: تقرير أوبك الشهري

١٠:٤٥ بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو: كلمة شنابل، محافظ البنك المركزي الأوروبي

١١:٤٠ بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو: كلمة دي غيندوس، محافظ البنك المركزي الأوروبي

١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: تقرير أوبك الشهري

١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر إعادة تمويل الرهن العقاري (١,٢٩٠.٨ سابقًا)

١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر سوق الرهن العقاري (٣٣٢.٣ سابقًا)

١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: معدل الرهن العقاري لمدة ٣٠ عامًا (٦.٣١ سابقًا)

١٢:٠٥ بتوقيت جرينتش - المملكة المتحدة: كلمة بيل، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش - كندا: تقرير الإسكان وسبتمبر بيانات البناء

تصاريح البناء: توقعات بارتفاع بنسبة 0.8% شهريًا؛ سابقًا -1.2% شهريًا

14:20 بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ويليامز

15:20 بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: كلمة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والر

21:30 بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

مخزونات النفط الخام من معهد البترول الأمريكي: سابقًا +6.500 مليون

21:45 بتوقيت جرينتش - نيوزيلندا: بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر