التقويم الاقتصادي: قراءة مؤشر أسعار المستهلك الكندي في دائرة الضوء

نظراً لاستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، لم يكن جدول الاقتصاد الكلي حافلاً بالأحداث في الأيام الأخيرة. سيركز المستثمرون اليوم على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي، والتي قد تؤثر على الدولار الكندي وزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. يتوقع السوق ارتفاعاً طفيفاً في الضغط التضخمي في كندا على أساس سنوي مقارنةً بالقراءة السابقة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُظهر الأرقام الشهرية انخفاضاً بنسبة -0.1%.

١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - كندا، مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر: ٢.٢٪ مقابل ١.٩٪ سابقًا (على أساس شهري -٠.١٪ مقابل -٠.١٪ سابقًا)

التضخم المُخفّض: ٣.٠٪ مقابل ٣.٠٪ سابقًا

متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك: ٣.١٪ مقابل ٣.٠٪ سابقًا

أرباح الشركات

قبل جلسة التداول الأمريكية: جنرال موتورز، جنرال إلكتريك للفضاء، آر تي إكس كورب، كوكاكولا، لوكهيد مارتن

بعد جلسة التداول الأمريكية: نتفليكس، تكساس إنسترومنتس

خطابات البنك المركزي والمسؤولين الأمريكيين