٩:٣٥ م · ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥

هل تستطيع إنفيديا أن تنقذ الأسواق؟

  •        إنفيديا تواصل السيطرة على الأسواق، لكن المستثمرين يظلون حذرين من احتمال تكرار سيناريو إنتل السابق.
  •        الفدرالي يركز على التضخم أكثر من بيانات الوظائف، مما يوحي باتخاذ خطوات مدروسة وحذرة.
  •         الذهب قد يشهد انخفاضًا مؤقتًا إلى 3850 قبل أن يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة العام المقبل.
 
 
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٣ م

ملخص يومي: عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة؛ خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر 💵
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٠ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة في الأسبوع المقبل (21.11.2025)
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٢٣ م

عاجل: تقرير جامعة ميشيغان يشير إلى انخفاض في توقعات التضخم 📌
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٦:٥٥ م

عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات قليلاً؛ EURUSDلا يتفاعل 📌

