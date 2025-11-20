هل تستطيع إنفيديا أن تنقذ الأسواق؟

- إنفيديا تواصل السيطرة على الأسواق، لكن المستثمرين يظلون حذرين من احتمال تكرار سيناريو إنتل السابق.
- الفدرالي يركز على التضخم أكثر من بيانات الوظائف، مما يوحي باتخاذ خطوات مدروسة وحذرة.
- الذهب قد يشهد انخفاضًا مؤقتًا إلى 3850 قبل أن يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة العام المقبل.
ملخص يومي: عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة؛ خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر 💵
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة في الأسبوع المقبل (21.11.2025)
عاجل: تقرير جامعة ميشيغان يشير إلى انخفاض في توقعات التضخم 📌
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات قليلاً؛ EURUSDلا يتفاعل 📌