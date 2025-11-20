ملخص يومي: إنفيديا تفشل في إنقاذ وول ستريت؛ مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي تدفع أسواق الأسهم إلى الانخفاض❗

- اختتمت جلسة الخميس في الأسواق المالية العالمية على وقع تراجع حاد.
- شهدت وول ستريت انخفاضات ملحوظة في أسعار المؤشرات. انخفض مؤشر US100 حاليًا بنسبة 2.5%، بينما انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.5%، وسط موجة جديدة من تراجع الثقة في تفاؤل الذكاء الاصطناعي.
- ومن المثير للاهتمام، أنه في بداية الجلسة، بدا أن شركة Nvidia قد طمأنت المستثمرين، من خلال نشر بيانات ربع سنوية جيدة جدًا وتوقعات متزايدة للمستقبل، بأن النفقات الرأسمالية الضخمة في هذا القطاع تؤتي ثمارها، كما أظهرت الشركة نفسها في تقريرها.
- ومع ذلك، أثار مصرفيو الاحتياطي الفيدرالي (غولسبي وكوك) وراي داليو موجة أخرى من عدم اليقين اليوم، حيث أعلنوا أن الأسواق، في رأيهم، تُظهر علامات على وجود فقاعة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
- علاوة على ذلك، أشار المصرفيون أنفسهم إلى أن التوقف في ديسمبر قد يكون الخطوة الصحيحة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ظل استمرار الضغوط السعرية والجيوسياسية.
- جاءت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر سبتمبر متباينة، مما أثار رد فعل واضحًا في الأسواق المالية. فمن ناحية، شهدنا نموًا قويًا في الوظائف غير الزراعية، إلا أن هذه الإشارة الإيجابية رافقها ارتفاع في معدل البطالة إلى 4.4%، مما فاجأ بعض المحللين وأثار المخاوف بشأن تباطؤ نمو التوظيف. وكان نمو الأجور الشهرية أقل من المتوقع، بينما ترسم البيانات السنوية صورة متباينة: إذ يستمر ضغط الأجور ولكنه يتراجع بثبات.
- انخفضت أسعار الغاز الطبيعي اليوم بنسبة 2% بعد أن انخفضت أسهم هذه السلعة بما يتماشى تقريبًا مع توقعات المحللين.
- حقق الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري أفضل أداء في سوق العملات الأجنبية اليوم. واختلف الوضع بالنسبة للدولار الأسترالي والدولار الكندي، اللذين شهدا أكبر انخفاضات. وانخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنحو 0.05% على أساس يومي.
- على الرغم من تراجع سوق الأسهم، لا تُعتبر المعادن الثمينة ملاذات آمنة نموذجية، حيث انخفض الذهب والفضة بنسبة 0.6% و1.85% على التوالي. نشهد اليوم انخفاضات حادة في أسعار العملات المشفرة، حيث خسرت عملة البيتكوين ما يقرب من 4%، وتداولت عند أدنى مستوياتها منذ أبريل من هذا العام.
