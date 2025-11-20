مؤشر US100 يمحو جميع المكاسب اليومية

تراجع مؤشر US100 عن مكاسبه المبكرة المتفائلة عقب نتائج شركة Nvidia، ويشهد حاليًا تراجعًا خلال اليوم. ورغم التقارير القوية وارتفاع السعر المستهدف للشركة، إلا أن معنويات السوق أصبحت أكثر حذرًا بسبب التحذيرات من التقييمات المبالغ فيها واحتمالية حدوث انخفاضات حادة.

حذرت ليزا كوك، من بنك الاحتياطي الفيدرالي، من أن التقييمات المرتفعة للأسهم وسندات الشركات والعقارات والقروض ذات الرافعة المالية تزيد من خطر حدوث انخفاضات حادة في السوق، على الرغم من صمود النظام المالي. من جانبه، يؤكد راي داليو أن الأسواق قد تشهد حاليًا تداولات عند مستويات مرتفعة نسبيًا، لكنه يشدد على أنه ليس من الضروري بالضرورة بيع المراكز فورًا - ففي رأيه، يُعد تنويع المحفظة الاستثمارية أمرًا بالغ الأهمية في جميع الأوقات. أظهر تقرير سوق العمل لشهر سبتمبر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 119 ألف وظيفة، وهو ما يفوق التوقعات بكثير، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وارتفعت الأجور بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري و3.8% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن التوقعات. وبلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 220 ألف طلب، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 227 ألف طلب. وجاء نمو التوظيف بشكل رئيسي من قطاعي الرعاية الصحية والمطاعم، بينما سجل قطاعا النقل والأعمال خسائر. وأكدت البيانات نفسها اعتقاد السوق باستمرار دورة تخفيضات أسعار الفائدة، ولكن يبدو أن أسواق المال تفضل التوقف مؤقتًا في ديسمبر. وتبلغ احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر حاليًا 41.79%.

يعكس مؤشر US100 مكاسبه الكبيرة المبكرة ويهبط دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني). إذا أغلق المؤشر دون هذا الحاجز، فقد يعني ذلك أن التصحيح الهبوطي الحالي في الاتجاه الصعودي أوسع من المتوقع، وقد يؤدي إلى مزيد من التراجعات، على الرغم من أن بيانات الشركات الأخيرة قد لا تؤكد ذلك نظريًا.

المصدر: xStation