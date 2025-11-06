التقويم الاقتصادي: قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة يهيمن على التقويم الاقتصادي

يشهد جدول الاقتصاد الكلي اليوم زخمًا كبيرًا، حيث يُمثل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة محور الاهتمام الرئيسي في السوق. وشملت البيانات الصادرة سابقًا نمو الأجور في اليابان، والميزان التجاري الأسترالي، والتضخم في السويد، والإنتاج الصناعي في ألمانيا. وإلى جانب النشرات المقررة، سيستمع المستثمرون إلى تصريحات عدد من محافظي البنوك المركزية المشاركين في المؤتمر الذي يستضيفه البنك المركزي الأوروبي.

أثبتت البيانات الصادرة من ألمانيا ضعفها الشديد، حيث لم تُظهر سوى انتعاش طفيف في الإنتاج الصناعي في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم في السويد بشكل مفاجئ، مما قلل من احتمالية المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هناك.

جدول الاقتصاد الكلي الرئيسي (بتوقيت المملكة المتحدة):

08:00 إسبانيا: الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر (السابق: 3.4% على أساس سنوي)

08:00 منطقة اليورو: كلمة شنابل، محافظ البنك المركزي الأوروبي

08:30 ألمانيا وفرنسا: مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات

09:00 النرويج: قرار سعر الفائدة للبنك المركزي النرويجي (المتوقع: 4.0%؛ السابق: 4.0%)

10:00 منطقة اليورو: مبيعات التجزئة (المتوقع: 0.2% على أساس شهري؛ السابق: 0.1% على أساس شهري)

12:00 المملكة المتحدة: قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا (المتوقع: 4.0%؛ السابق: 4.0%، مع انقسام 6:3 أصوات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة، مقابل 7:2 سابقًا)

12:30 الولايات المتحدة: تقرير تشالنجر لتخفيضات الوظائف (التسريحات المخطط لها سابقًا: 54 ألفًا)

15:00 كندا: مؤشر مديري المشتريات لشركة آيفي (المتوقع: 55.2؛ السابق: ٥٩.٨)

16:00الولايات المتحدة: خطابا ويليامز وبار من الاحتياطي الفيدرالي

17:00الولايات المتحدة: نشرة توقعات الناتج المحلي الإجمالي الآن من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا

19:00المكسيك: قرار سعر الفائدة (المتوقع: ٧.٢٥٪؛ السابق: ٧.٥٪)

19:00 الولايات المتحدة: إجمالي الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي (السابق: ٦.٥٨٧ تريليون دولار)

من غير المرجح نشر بيانات الميزان التجاري الكندي نظرًا لتعليق العمل الحكومي الأمريكي المستمر والقيود على البيانات ذات الصلة.

متابعة أرباح الشركات

من بين التقارير الرئيسية المنتظر صدورها اليوم: أسترازينيكا، وكونوكو فيليبس، وإير بي إن بي، وشركة الدفاع الألمانية العملاقة راينميتال.