اقرأ أكثر
١١:٠٥ ص · ٦ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: الإنتاج الصناعي في ألمانيا أقل بكثير من المتوقع

الإنتاج الصناعي الألماني لشهر سبتمبر: 1.3% على أساس شهري (المتوقع: 3.0% على أساس شهري؛ السابق: -4.3% على أساس شهري)

النمو السنوي للإنتاج الصناعي الألماني: -1.0% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: -4.2%)

 

أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انتعش بوتيرة أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر، بعد انخفاض حاد في أغسطس كان الأعلى منذ مارس 2022. ويُظهر تقرير آخر أن ألمانيا لا تزال تواجه صعوبات في إنعاش اقتصادها الأساسي. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لا تزال رائدة عالميًا في الإنتاج الصناعي، مما قد يؤثر على اقتصادات أخرى. لا يستجيب زوج اليورو/الدولار الأمريكي (أو مؤشر DE40) للبيانات. ولا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي قريبًا من أعلى مستوى يومي له فوق 1.15.

 

 

٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٣٨ م

عاجل: تراجع ثقة طلاب جامعة ميشيغان! 📉
٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٣٢ م

أرباح أرامكو السعودية تتراجع ب 2.3% في الربع الثالث
٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ٤:٥١ م

14.6 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» بنمو 32.6% خلال 9 شهور
٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ٣:٤١ م

"أديبك 2025" يختتم أعماله بصفقات قيمتها 46 مليار دولار

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات