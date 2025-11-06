عاجل: الإنتاج الصناعي في ألمانيا أقل بكثير من المتوقع

الإنتاج الصناعي الألماني لشهر سبتمبر: 1.3% على أساس شهري (المتوقع: 3.0% على أساس شهري؛ السابق: -4.3% على أساس شهري)
النمو السنوي للإنتاج الصناعي الألماني: -1.0% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: -4.2%)
أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انتعش بوتيرة أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر، بعد انخفاض حاد في أغسطس كان الأعلى منذ مارس 2022. ويُظهر تقرير آخر أن ألمانيا لا تزال تواجه صعوبات في إنعاش اقتصادها الأساسي. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لا تزال رائدة عالميًا في الإنتاج الصناعي، مما قد يؤثر على اقتصادات أخرى. لا يستجيب زوج اليورو/الدولار الأمريكي (أو مؤشر DE40) للبيانات. ولا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي قريبًا من أعلى مستوى يومي له فوق 1.15.
