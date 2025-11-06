إعلان شركة ARM عن نتائج ربع سنوية قياسية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وطلب مراكز البيانات

ارتفعت أسهم شركة ARM Holdings Plc في تداولات ما قبل السوق بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية قياسية، مدفوعةً بالطلب القوي على المعالجات في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والأجهزة المحمولة.

الأرقام الرئيسية لنتائج ARM للربع الثالث من عام 2025:

إجمالي الإيرادات: 1.14 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.06 مليار دولار أمريكي.

ربحية السهم: 0.39 دولار أمريكي، أعلى من المتوقع البالغ 0.33 دولار أمريكي.

النتائج ونموذج الأعمال

يُسلّط أحدث تقرير للشركة، إلى جانب التصريحات الأخيرة من الإدارة، الضوء على فترة من النمو والتحول القوي لشركة Arm Holdings، الشركة الرائدة عالميًا في تصميم المعالجات. وبشكل عام، تحتل Arm موقعًا وسطًا بين الشركات التي تُصمّم وتُصنّع الرقائق (مثل Nvidia أو Intel) وتلك التي تستخدم تصميمات Arm (مثل Qualcomm أو Samsung).

تُصمّم شركة آرم البنية التحتية - "العقل" أو مجموعة التعليمات - التي يستخدمها المصنّعون الآخرون لبناء معالجاتهم الخاصة. عندما ترغب شركة مثل كوالكوم أو آبل أو سامسونج أو إنفيديا في استخدام هذه التقنية، يتعين عليها شراء ترخيص من آرم. في هذا القطاع، حققت الشركة 525 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 56%، مدعومةً باتفاقيات ترخيص جديدة عالية القيمة وإقرار إيرادات من عقود مُوقّعة سابقًا.

بمجرد تصنيع وبيع الرقاقات القائمة على تقنية آرم، تحصل الشركة على رسوم ملكية لكل رقاقة. كما تجاوز هذا القطاع التوقعات، محققًا إيرادات قدرها 620 مليون دولار. تواصل آرم توسعها في أسواق عالية النمو تتجاوز قطاع الهواتف المحمولة، الذي لا يزال يُمثّل 45% من إجمالي الرسوم. يُساهم قطاع السحابة والشبكات بنسبة 10%، وقطاع السيارات بنسبة 7%، وإنترنت الأشياء/الأنظمة المُدمجة بنسبة 18%، مما يعكس تنويعًا واضحًا بعيدًا عن اعتماد الشركة التاريخي على الهواتف الذكية.

بلغ إجمالي الإيرادات الفصلية 1.14 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، مع ربحية للسهم الواحد قدرها 0.39 دولار أمريكي. وحافظت الشركة على هوامش ربح قوية على الرغم من ارتفاع نفقات التشغيل المرتبطة بتطوير منتجات متزايدة التعقيد. وتجاوز التدفق النقدي الحر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مليار دولار أمريكي، مما يُبرز ميزانية عمومية قوية ذات مديونية منخفضة وقدرة كبيرة على مواصلة الاستثمار في الابتكار.

التوقعات والوضع الاستراتيجي

أصدرت شركة آرم توقعات متفائلة للربع القادم، متوقعةً إيرادات تبلغ حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي. تعكس هذه التوقعات الأثر الإيجابي للطلب المتزايد على رقاقات مراكز البيانات المصممة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

أصبح قطاع مراكز البيانات أحد محركات النمو الرئيسية لشركة آرم. فقد ضاعف خط منتجاتها "نيوفيرس"، المصمم لأحمال عمل الخوادم والحوسبة الفائقة، إيراداته، مدعومًا باعتماد شركات مثل أمازون (AWS) وجوجل (Alphabet)، التي تسعى إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي. تتوقع شركة آرم أن تتجاوز حصتها السوقية في مراكز البيانات 50% بحلول عام 2025، مع تزايد استخدام AWS وGoogle وMicrosoft وMeta للمعالجات القائمة على معالجات آرم، وهو توسع قد يُصبح محركًا رئيسيًا لأداء أسهم الشركة.

تستهلك الرقائق القائمة على معالجات آرم طاقة أقل بكثير لكل وحدة حسابية مقارنةً بتلك المبنية على بنى x86 التقليدية (مثل Intel أو AMD). وهذا أمر بالغ الأهمية، نظرًا لأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، وكل زيادة في الكفاءة تُترجم إلى وفورات في الطاقة بملايين الدولارات.

يؤكد هذا النمو كيف تكيفت بنية آرم - التي طُوّرت في الأصل للأجهزة المحمولة - بنجاح مع متطلبات مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يُعدّ الأداء لكل واط وكفاءة الطاقة أمرًا بالغ الأهمية.

من بين التحديات الحالية، تواجه آرم ارتفاعًا في التكاليف المرتبطة بالمشاريع الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في هوامش التشغيل. ومع ذلك، تُرسّخ هذه الاستثمارات مكانة الشركة كلاعب رئيسي في عصر الذكاء الاصطناعي، بل وتُشارك بشكل غير مباشر في مبادرات استراتيجية مثل مشروع ستارغيت، الذي تقوده شركة OpenAI وشركة SoftBank، المساهم الأكبر في شركة Arm.

على الرغم من ارتفاع سهم Arm بنحو 30% منذ بداية العام، إلا أن أداءها لا يزال أكثر اعتدالاً من أداء شركات تصنيع أشباه الموصلات الأخرى. ومع ذلك، فإن نموذجها القائم على الترخيص والامتيازات، والذي يتميز بانخفاض مخاطر التشغيل وارتفاع الربحية، يمنحها أساسيات قوية ومساحة واسعة للتوسع.

باختصار، تجمع Arm بين نموذج أعمال متنوع وعالي الربحية واستراتيجية تُركز على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. إن تحولها إلى مزود شامل لتصاميم الرقائق لمراكز البيانات والأجهزة المتصلة يضعها في مكانة متميزة تُمكّنها من اغتنام الفرصة للاستفادة من الموجة التالية من الابتكار التكنولوجي.