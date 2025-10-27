التقويم الاقتصادي: قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 📄

سنتلقى أيضًا قرارات من البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك كندا.

نبدأ أسبوعًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام في الأسواق المالية. ورغم أن جدول أعمال اليوم خالٍ تمامًا من الأحداث، إلا أن أحداثًا اقتصادية مهمة تنتظرنا لاحقًا.

أهمها، بالطبع، قرار سعر الفائدة الذي سيصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. بعد بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة، يُحتسب السوق بالكامل احتمالية خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين المقبلين. والأهم من ذلك، سيكون بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال إعلانه عن انتهاء تخفيض الميزانية العمومية (QT).

سنحصل هذا الأسبوع أيضًا على قرارات من البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك كندا. يوم الخميس، سيلتقي ترامب بالرئيس الصيني، شي جين بينغ. ويتوقع السوق التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

جدول أعمال مفصل للأسبوع

الاثنين، 27 أكتوبر

طوال اليوم - ترامب يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي

9:15 صباحًا - أستراليا، خطاب بولوك من بنك الاحتياطي الأسترالي

10:00 صباحًا - ألمانيا، بيانات مؤشر IFO لشهر أكتوبر

15:30 مساءً - الولايات المتحدة، بيانات التصنيع الفيدرالية في دالاس لشهر أكتوبر

الثلاثاء، 28 أكتوبر

15:00 مساءً - الولايات المتحدة، بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر

15:00 مساءً - الولايات المتحدة، بيانات ريتشموند للصناعة لشهر أكتوبر

21:40 مساءً - الولايات المتحدة، بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط

الأربعاء، 29 أكتوبر

1:30 صباحًا - أستراليا، بيانات مؤشر أسعار المستهلك للربع الثالث

14:45 صباحًا - كندا، قرار بنك كندا

3:30 مساءً - كندا، مؤتمر صحفي عقب قرار بنك كندا

4:30 مساءً - الولايات المتحدة، بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات النفط

7:00 مساءً - الولايات المتحدة، قرار الاحتياطي الفيدرالي

7:30 مساءً - الولايات المتحدة، مؤتمر صحفي لباسل باول

بعد إغلاق وول ستريت - نتائج ميتا، ألفابت، ومايكروسوفت

الخميس، 30 أكتوبر

طوال اليوم - اجتماع ترامب مع الرئيس شي

00:00 صباحًا - اليابان، قرار بنك اليابان

11:00 صباحًا - منطقة اليورو، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث

2:00 ظهرًا - ألمانيا، تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر

2:15 ظهرًا - منطقة اليورو، قرار البنك المركزي الأوروبي

3:30 ظهرًا - بيانات مخزون الغاز الأمريكية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

بعد إغلاق وول ستريت - نتائج أبل وأمازون

الجمعة، 31 أكتوبر