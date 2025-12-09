التقويم الاقتصادي: بيانات ADP و JOLTS في دائرة الضوء

- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية قبيل افتتاح السوق النقدية.
- مع ذلك، يبقى جدول الاقتصاد الكلي محدودًا اليوم.
- سينصبّ الاهتمام على بيانات من الولايات المتحدة، وتحديدًا بيانات ADP وJOLTS.
يبدو أن جلسة يوم الثلاثاء في الأسواق المالية العالمية هادئة نسبيًا، وسط توقعات بإصدار بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. وتُظهر المعنويات نفسها علامات تحسن، لا سيما في العقود الأوروبية المستندة إلى مؤشرات الأسهم الرئيسية.
المصدر: xStation
بعد نشر بيانات الميزان التجاري الألماني، لن يتضمن التقويم الاقتصادي أي بيانات أوروبية رئيسية أخرى للأسواق. خلال جلسة التداول الأمريكية، ستكون أهم البيانات هي بيانات ADP الأسبوعية وتقرير JOLTS.
الجدول التفصيلي لليوم (بتوقيت غرينتش +1):
- 10:00 - كلمة كازو أويدا، محافظ بنك اليابان
- 14:15 - بيانات ADP الأسبوعية من الولايات المتحدة
- 16:00 - بيانات JOLTS من سوق العمل الأمريكي لشهر أكتوبر
- 18:00 - تقرير WASDE من الولايات المتحدة
- 22:00 - تقرير معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الأمريكية
