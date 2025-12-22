التقويم الاقتصادي: الأسواق قبل موسم الأعياد؛ بيانات مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي في الخلفية

تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع لجلسة التداول النقدي اليوم في أوروبا. وتشهد العقود الأمريكية والآسيوية حاليًا أفضل أداء، بينما تتعافى نظيراتها الأوروبية أيضًا بعد انخفاضات مبكرة.

أما على صعيد الأخبار، فتركز الأسواق هذا الصباح على قرار بنك الشعب الصيني بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما لا تزال قضية ناقلات النفط الفنزويلية حاضرة بقوة، مما عزز العقود المرتبطة بأسعار النفط.

يشهد جدول أعمال جلسة اليوم نشاطًا محدودًا. في الواقع، سيكون الإصدار الوحيد المهم هو بيانات التضخم في السوق الإيطالية لشهر نوفمبر، وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين.

جدول أعمال اليوم (بتوقيت وسط أوروبا):

10:00 - بولندا، بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر. التوقعات: 3.8% سنويًا. السابق: 5.5% سنويًا.

10:00 - إيطاليا، تضخم أسعار المنتجين لشهر نوفمبر. السابق: 0.1% سنويًا.



