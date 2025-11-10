التقويم الاقتصادي: الأسواق متفائلة بانتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة(10.11.2025)

يبدأ الأسبوع الجديد بتقويم اقتصادي خفيف نسبيًا، مما يدعم استقرار السوق ويتيح للمستثمرين التركيز على التطورات الجيوسياسية. ولا تزال الآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي في الولايات المتحدة، والذي يبدو قريبًا بشكل متزايد، تُعزز المعنويات الإيجابية وتعزز شهية المخاطرة، كما يتضح من المكاسب القوية التي حققتها المؤشرات الآسيوية في بداية الجلسة. في ظل هذه الظروف، ستكون بيانات الاقتصاد الكلي اليوم مهمة لتحركات السوق على المدى القصير، ولكن من غير المرجح أن تُهيمن، مما يتيح للمستثمرين مجالًا للتفاعل مع الأحداث السياسية المتكشفة وأخبار الأسواق المالية. في الوقت نفسه، يراقب المشاركون في السوق المزيد من تحركات العملات والذهب والعملات المشفرة، مما يعكس تفاؤلًا متزايدًا بشأن استقرار الوضع الاقتصادي العالمي.
التقويم الاقتصادي اليوم:
الصين
- القروض الجديدة (يوان صيني) لشهر أكتوبر: توقعات بـ 500 مليار يوان، سابقًا 1,290 مليار
- المعروض النقدي (M2) (سنويًا) لشهر أكتوبر: توقعات بـ 8.1%، سابقًا 8.4%
النرويج (08:00)
- تضخم أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) لشهر أكتوبر: 3.3% (توقعات بـ 3.1%، سابقًا 3.6%)
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا) لشهر أكتوبر: 3.4% (توقعات بـ 3%، سابقًا 3%)
- مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا) لشهر أكتوبر: 6.9% (توقعات بـ 0%، سابقًا -2.8%)
السويد (08:00)
- الإنتاج الصناعي (سنويًا) النمو السنوي لشهر سبتمبر: ١٣.٥٪ (١٠.٦٪ سابقًا)
تركيا (٨:٠٠ صباحًا)
- الإنتاج الصناعي (٢.٩٪ سنويًا) لشهر سبتمبر (٧.١٪ سابقًا)
رومانيا (٨:٠٠ صباحًا)
- ميزان التجارة الخارجية (يورو) لشهر سبتمبر: -٢.٤٨ مليار يورو (٢.٦ مليار يورو سابقًا)
سلوفاكيا (٩:٠٠ صباحًا)
- الإنتاج الصناعي (٢.٤٨ مليار يورو سنويًا) لشهر سبتمبر: توقعات -٦٪، سابقًا -٦.٣٪
جمهورية التشيك (١٠:٠٠ صباحًا)
- معدل البطالة لشهر أكتوبر: توقعات ٤.٥٪، سابقًا ٤.٥٪
منطقة اليورو (١٠:٣٠ صباحًا)
- مؤشر سنتكس لشهر نوفمبر: توقعات -٤.١، سابقًا -٥.٤
انتهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا
عاجل: زوج العملات USDCHF لا يتفاعل بشكل كبير مع قراءة مؤشر أسعار المنتجين السويسري
حصاد الأسواق (13.11.2025)
النفط يتراجع بعد تقرير أوبك الشهري⛽📉