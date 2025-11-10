التضخم في الصين يتحول إلى إيجابي – هل هي علامات على التعافي الاقتصادي؟

في أكتوبر 2025، سجلت الصين أول قراءة إيجابية لتضخم أسعار المستهلك منذ يونيو، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس سنوي، متجاوزًا بذلك توقعات السوق بنمو صفري. ويشير هذا إلى أن الانكماش الذي استمر معظم العام بدأ ينحسر، مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتأثيرات تدابير التحفيز الاقتصادي، لا سيما خلال فترة الأعياد الوطنية. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك أيضًا بنسبة 0.2%، مما يشير إلى اتجاه استقرار في أسعار المستهلك.

وفي الوقت نفسه، لا يزال تضخم أسعار المنتجين في المنطقة السلبية، حيث انخفض بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وإن كان أقل بقليل من التوقعات البالغة -2.2%. ويشير هذا إلى استمرار الضغط الانكماشي في القطاع الصناعي، وإن كان بمعدل متناقص، واستمر لأكثر من ثلاث سنوات. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9% على أساس سنوي، على الرغم من زيادة متواضعة بنسبة 0.2% على أساس شهري، مما ساهم في ديناميكية التضخم المعتدلة في الصين. تشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى أن الاقتصاد الصيني يتعافى تدريجيًا من فترة انكماش طويلة، مع بدء تأثير سياسات التحفيز التي تركز على تعزيز الطلب المحلي.

يشير استقرار تضخم أسعار المستهلكين في أكتوبر إلى أن خطر الارتفاع المفاجئ في الأسعار على المدى القصير لا يزال منخفضًا. عمليًا، يسمح هذا لبنك الشعب الصيني بالحفاظ على سياسة نقدية متساهلة، مما قد يدعم الاستهلاك والاستثمار بشكل أكبر. ومع ذلك، يتطلب الوضع متابعة مستمرة، حيث يشير انكماش أسعار المنتجين المستمر إلى تحديات في القطاع الصناعي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

كما أن لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الصيني تأثيرًا مباشرًا على أسواق الأسهم العالمية. تشير القراءة الإيجابية بعد فترة انكماش طويلة إلى انتعاش في الطلب المحلي، مما قد يعزز نمو الشركات المعتمدة على الاستهلاك. وهذا يُحسّن معنويات المستثمرين، وخاصةً في البورصات الآسيوية، ويؤثر إيجابًا على المؤشرات العالمية، مما يزيد من الرغبة في المخاطرة. بالإضافة إلى ذلك، يُخفف النمو المعتدل لمؤشر أسعار المستهلك المخاوف بشأن زيادات حادة في أسعار الفائدة، والتي قد تُقيد تقييمات الأصول، مما يدعم أسواق الأسهم بشكل أكبر. مع ذلك، لا يزال انكماش أسعار المنتجين المستمر عاملاً يراقبه المستثمرون عن كثب عند تقييم آفاق النمو الاقتصادي.

يلعب التضخم في الصين أيضًا دورًا مهمًا في سعر صرف الدولار وتدفقات رأس المال العالمية. فالإشارة الإيجابية من ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين تزيد من جاذبية الاستثمار في الأصول الصينية، مما قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الصين وتعزيز اليوان مقابل الدولار. في الوقت نفسه، تُقلل التوقعات الاقتصادية الأكثر استقرارًا من العزوف عن المخاطرة، مما يدعم الاستثمار في الأسواق الناشئة ويؤثر على اتجاهات رأس المال العالمية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى فئات الأصول التي تستفيد عادةً من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين. عادةً ما تشهد أسهم المستهلكين والسلع، وخاصة المعادن الصناعية والطاقة، أقوى المكاسب مستفيدةً من ارتفاع الطلب المحلي وارتفاع الأسعار. تُوفر سندات الخزانة عوائد أعلى، وتُمثل ملاذًا آمنًا مقارنةً بالأصول الأكثر تقلبًا. كما تدعم إشارات التضخم الإيجابية أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة، والتي غالبًا ما تستفيد من نمو الاستهلاك الصيني.

تشير بيانات التضخم لشهر أكتوبر في الصين إلى بداية انتعاش الاستهلاك واستقرار أسعار المستهلك، مما قد يدعم سياسة نقدية مرنة ويعزز المعنويات الإيجابية في الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، فإن الانكماش المستمر في أسعار المنتجين يذكرنا بأن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي لا تزال قائمة، وسوف تشكل مفتاحا لاستدامة التعافي الاقتصادي في الصين.

المصدر: xStation5