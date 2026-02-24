التقويم الاقتصادي: الأسواق تنتظر بيانات مجلس المؤتمرات الأمريكي وخطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي

يُعدّ جدول الأعمال الاقتصادي اليوم خفيفاً نسبياً، حيث يركز المستثمرون على بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمرات وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تُسهم في فهم أعمق لتوجهات السياسة النقدية والوضع الراهن للاقتصاد الأمريكي. وقبل بدء الجلسة، سيتم الإعلان عن أرباح شركة هوم ديبوت (HD.US)، المتخصصة في بيع مستلزمات تحسين المنازل.
جدول الأحداث الاقتصادية الكلية
- 12:15 بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، تغيرات التوظيف وفقًا لبيانات ADP، القيمة السابقة 10.25 ألف
- 13:00 بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر أسعار المنازل في 20 مدينة، التوقعات 1.3% مقابل 1.4% سابقًا
- 13:00 بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر أسعار المنازل، التوقعات 0.3% مقابل 0.6% سابقًا
- 14:00 بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن البنك المركزي، المتوقع 87.1 مقابل 84.5 سابقًا
- 14:00 بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، مبيعات الجملة، المتوقع 0.2% شهريًا مقابل 1.3% سابقًا
- 14:00 بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، المتوقع -6 مقابل -5 سابقًا
- 20:30 بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، تغيرات مخزونات النفط الخام وفقًا لمعهد البترول الأمريكي
متحدثون من البنوك المركزية (بتوقيت غرينتش)
- 09:30 بتوقيت غرينتش - كوشر من البنك المركزي الأوروبي
- 12:00 بتوقيت غرينتش - غولسبي من الاحتياطي الفيدرالي
- 13:00 بتوقيت غرينتش - الاحتياطي الفيدرالي بوستيك
- 13:10 بتوقيت غرينتش - والير من الاحتياطي الفيدرالي
- 13:35 بتوقيت غرينتش - كولينز من الاحتياطي الفيدرالي
- 19:15 بتوقيت غرينتش - باركين من الاحتياطي الفيدرالي
US30 (الفاصل الزمني اليومي)
المصدر: xStation5
