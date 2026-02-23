ندوة عن بعد سقوط رسوم ترمب قضائيًا؟

- إن الضربة على إيران ليست مسألة "هل؟" بل مسألة "متى وكيف وأين؟
ملخص اليوم - وول ستريت تنتظر إنفيديا (25.02.2026)
عاجل: زيادة هائلة في مخزون النفط الخام تحطم التوقعات. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1%
الولايات المتحدة: وول ستريت تترقب بشغف إعلان أرباح شركة إنفيديا
مجموعة الحبتور تتحرك نحو التحكيم الدولي ضد لبنان في واشنطن