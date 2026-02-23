اقرأ أكثر
١٠:٣٤ م · ٢٣ فبراير ٢٠٢٦

ندوة عن بعد سقوط رسوم ترمب قضائيًا؟

Hani Abuagla
  • إن الضربة على إيران ليست مسألة "هل؟" بل مسألة "متى وكيف وأين؟
  • بين قرار القضاء وطبول الحرب… ماذا ينتظر أسواق المال الآن؟
  • الذهب يشهد انتعاشاً كبيراً، مع تجاوز مستوى 5000 دولار
٢٥ فبراير ٢٠٢٦, ١١:١٦ م

ملخص اليوم - وول ستريت تنتظر إنفيديا (25.02.2026)
٢٥ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٥٢ م

عاجل: زيادة هائلة في مخزون النفط الخام تحطم التوقعات. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1%
٢٥ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٠٣ م

الولايات المتحدة: وول ستريت تترقب بشغف إعلان أرباح شركة إنفيديا
٢٥ فبراير ٢٠٢٦, ٥:٢٠ م

مجموعة الحبتور تتحرك نحو التحكيم الدولي ضد لبنان في واشنطن
