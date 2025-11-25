التقويم الاقتصادي: الأسواق تترقب مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ومبيعات التجزئة (25.11.2025)

من المتوقع أن تكون جلسة الثلاثاء مثيرة للاهتمام في كل من أوروبا والولايات المتحدة. تشمل بيانات الاقتصاد الكلي اليوم، من بين أمور أخرى، القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، وتضخم مؤشر أسعار المنتجين في السويد والولايات المتحدة، ومبيعات التجزئة في بولندا والولايات المتحدة، ومؤشرات أسعار العقارات. كما سينصب الاهتمام على خطابات أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي وبيانات مخزون النفط الخام الأمريكي الأسبوعية. ومع ذلك، سينصب التركيز الرئيسي للسوق اليوم على أرقام مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ومبيعات التجزئة.

تقويم اليوم:

08:00 - ألمانيا

الناتج المحلي الإجمالي - البيانات الأولية للربع الثالث

الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي: فعلي 0.0% (متوقع 0.0%؛ سابق -0.3%)

الناتج المحلي الإجمالي (غير مطبق) على أساس سنوي: 0.3% فعلي (0.3% متوقع؛ 0.2% سابقًا)

08:00 - السويد

تضخم مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي - أكتوبر: 0.4% فعلي (0.5% سابقًا)

08:45 - فرنسا

مؤشر ثقة المستهلك - نوفمبر: (90 نقطة متوقعة؛ 90 نقطة سابقًا)

09:00 - بولندا

مؤشر BIEC للرفاهية - نوفمبر: 94.8 نقطة سابقًا

10:00 - بولندا

مبيعات التجزئة - أكتوبر

مبيعات التجزئة على أساس شهري: (2.5% سابقًا -)

مبيعات التجزئة على أساس سنوي: (3.9% متوقعة؛ 6.6% سابقًا)

مبيعات التجزئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي: (3.7% متوقعة؛ 6.4% سابقًا)

10:00 - منطقة اليورو

كلمة بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

14:00 - بولندا

المعروض النقدي M3 على أساس سنوي - أكتوبر: (توقعات ١٠.٦٪؛ سابقًا ١١.١٪)

١٤:٣٠ - الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) - أكتوبر

مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا): (توقعات ٠.٣٪؛ سابقًا -٠.١٪)

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا): (توقعات ٠.٣٪؛ سابقًا -٠.١٪)

مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا): (توقعات ٢.٧٪؛ سابقًا ٢.٦٪)

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا): (توقعات ٢.٧٪؛ سابقًا ٢.٨٪)

١٤:٣٠ - الولايات المتحدة الأمريكية

مبيعات التجزئة - أكتوبر

مبيعات التجزئة (شهريًا): (توقعات ٠.٤٪؛ سابقًا ٠.٦٪)

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا): (توقعات ٠.٤٪؛ سابقًا ٠.٧٪)

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والغاز (شهريًا): (السابق: 0.7%)

مبيعات التجزئة (شهريًا): (السابق: 5%)

15:00 - الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لأسعار المساكن - سبتمبر

10 مدن (شهريًا): (توقعات 1.9%؛ السابق: 2.1%)

20 مدينة (شهريًا): (توقعات 1.4%؛ السابق: 1.6%)

مؤشر أسعار المساكن الصادر عن FHFA (شهريًا): (السابق: 0.4%)

15:00 - منطقة اليورو

كلمة بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

16:00 - الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر ريتشموند الفيدرالي - نوفمبر: (توقعات -0.2؛ السابق: -4)

مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار (شهريًا): أكتوبر: (السابق: 0.0%)

مؤشر ثقة المستهلك - كونفرنس بورد - نوفمبر: (توقعات 93.5؛ السابق: 94.6)

مخزونات السلع غير المكتملة شهريًا - أغسطس: (توقعات ٠٫١٪؛ سابقًا ٠٫٢٪)

٢٢:٤٠ - الولايات المتحدة الأمريكية