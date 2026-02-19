التقويم الاقتصادي: الميزان التجاري الأمريكي وطلبات إعانة البطالة 🔎

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف نسبياً. أهم البيانات المتداولة هي بيانات الميزان التجاري الأمريكي لشهر ديسمبر. في سياق هدف ترامب المعلن بخفض العجز، تكتسب هذه البيانات أهمية بالغة من حيث الاتجاه العام وتأثير الرسوم الجمركية المفروضة. وتشير التوقعات إلى عجز قدره 55.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بعجز قدره 56.8 مليار دولار أمريكي في نوفمبر.

كما سنتلقى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وقد استقرت القراءات في نطاق 210-240 ألف طلب، مما يدل على توازن نسبي في سوق العمل. وتشير التوقعات هذه المرة إلى 225 ألف طلب، مقابل 227 ألف طلب في الأسبوع السابق.

الخميس، 19 فبراير