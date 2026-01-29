اقرأ أكثر
١٢:٠٢ م · ٢٩ يناير ٢٠٢٦

التقويم الاقتصادي: الميزان التجاري لشهر نوفمبر وطلبات المصانع الأمريكية 📈

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيفًا نسبيًا نظرًا لكثافة الأحداث خلال الأسبوع الماضي. مع ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتقارير الولايات المتحدة حول الميزان التجاري وطلبات السلع المعمرة/المصانع.

قد يكون الميزان التجاري لشهر نوفمبر مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. فقد أولت إدارة ترامب اهتمامًا بالغًا لخفض العجز التجاري، وكانت بيانات الشهر السابق إيجابية للغاية في هذا الصدد. وسجل عجز أكتوبر التجاري أدنى مستوى له منذ عام 2008.

إلى جانب البيانات الاقتصادية الكلية، سيترقب مستثمرو الأسهم موسم إعلان الأرباح. قبل بدء الجلسة، ستعلن شركتا SAP ولوكهيد مارتن نتائجهما، بينما ستعلن شركة آبل نتائجها بعد إغلاق السوق.

 

جدول أعمال اليوم بالتفصيل:

 

  • قبل الجلسة - أرباح SAP ولوكهيد مارتن
  • 08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار سعر الفائدة في السويد
  • 01:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وطلبات المصانع، ومخزونات الجملة، والميزان التجاري
  • 03:30 عصرًا بتوقيت غرينتش - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية
  • بعد الجلسة - أرباح آبل
