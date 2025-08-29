التقويم الاقتصادي - السوق ينتظر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في نهاية الشهر

من أبرز البيانات التي ستصدر خلال جلسة اليوم تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة. وباعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون هذا التقرير حاسمًا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك وبيانات سوق العمل لشهر أغسطس ستصدر أيضًا قبل اجتماع سبتمبر. تجدر الإشارة إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي قد يرتفع بسبب الرسوم الجمركية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظهر التأثير الرئيسي في أرقام أغسطس. كما ستصدر بعد ظهر اليوم بيانات التضخم من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بينما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس بعد وقت قصير من افتتاح جلسة التداول الأمريكية.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
في وقت سابق من صباح اليوم، صدرت أرقام مبيعات التجزئة في ألمانيا، والتي أظهرت أداءً ضعيفًا. انخفضت المبيعات بنسبة 1.5% على أساس شهري في يوليو، وهو انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 0.4%. وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.4% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، ويرتبط بقوة اليورو.
في فرنسا، بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس 0.9% على أساس سنوي، مقابل توقعات بـ 1.0%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثاني 0.3% على أساس ربع سنوي، متوافقًا مع التوقعات.
التقويم (بتوقيت جرينتش):
- 8:00 إسبانيا - تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس (المتوقع: ٢.٨٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٢.٧٪ على أساس سنوي)
- 8:00 إسبانيا - تضخم مؤشر أسعار المستهلك الشهري لشهر أغسطس (المتوقع: ٠.١٪ على أساس شهري؛ السابق: -٠.١٪ على أساس شهري)
- 8:00 إسبانيا - مبيعات التجزئة لشهر يوليو (المتوقع: ٠.١٪ على أساس شهري؛ السابق: -٠.٣٪ على أساس شهري)
- 13:00 ألمانيا - تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس (المتوقع: ٢.١٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٢.٠٪ على أساس سنوي)
- 13:00 ألمانيا - تضخم مؤشر أسعار المستهلك الشهري لشهر أغسطس (المتوقع: ٠.٠٪ على أساس شهري؛ السابق: ٠.٣٪ على أساس شهري)
- 13:30 الولايات المتحدة الأمريكية - تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (المتوقع: ٢.٩٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٢.٨٪) (سنويًا)
- 13:30 الولايات المتحدة الأمريكية - التضخم الشهري الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (المتوقع: 0.3% على أساس شهري؛ السابق: 0.3% على أساس شهري)
- 13:30 الولايات المتحدة الأمريكية - التضخم الشهري لنفقات الاستهلاك الشخصي (المتوقع: 2.6% على أساس سنوي؛ السابق: 2.6% على أساس سنوي)
- 13:30 الولايات المتحدة الأمريكية - التضخم الشهري لنفقات الاستهلاك الشخصي (المتوقع: 0.3% على أساس شهري؛ السابق: 0.3% على أساس شهري)
- 13:30 كندا - الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثاني (المتوقع: -0.6%؛ السابق: 2.2%)
- 13:30 كندا - الناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهر يونيو (المتوقع: 0.1% على أساس شهري؛ السابق: -0.1% على أساس شهري)
- 15:00 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس (المتوقع: 58.6؛ السابق: 61.7)
- 15:00 الولايات المتحدة الأمريكية - توقعات التضخم لسنة واحدة (التوقعات: ٤.٩٪؛ السابق: ٤.٥٪)
- 15:00 الولايات المتحدة الأمريكية - توقعات التضخم لخمس سنوات (التوقعات: ٣.٩٪؛ السابق: ٣.٤٪)