التقويم الاقتصادي - السوق ينتظر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في نهاية الشهر

من أبرز البيانات التي ستصدر خلال جلسة اليوم تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة. وباعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون هذا التقرير حاسمًا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك وبيانات سوق العمل لشهر أغسطس ستصدر أيضًا قبل اجتماع سبتمبر. تجدر الإشارة إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي قد يرتفع بسبب الرسوم الجمركية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظهر التأثير الرئيسي في أرقام أغسطس. كما ستصدر بعد ظهر اليوم بيانات التضخم من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بينما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس بعد وقت قصير من افتتاح جلسة التداول الأمريكية.

في وقت سابق من صباح اليوم، صدرت أرقام مبيعات التجزئة في ألمانيا، والتي أظهرت أداءً ضعيفًا. انخفضت المبيعات بنسبة 1.5% على أساس شهري في يوليو، وهو انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 0.4%. وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.4% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، ويرتبط بقوة اليورو.

في فرنسا، بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس 0.9% على أساس سنوي، مقابل توقعات بـ 1.0%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثاني 0.3% على أساس ربع سنوي، متوافقًا مع التوقعات.

التقويم (بتوقيت جرينتش):