التقويم الاقتصادي: السوق يترقب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (08.10.2025)

تشهد جلسة اليوم عددًا قليلًا نسبيًا من البيانات الاقتصادية الكلية المهمة، ومن المتوقع أن تتأثر المعنويات بشكل كبير بسلسلة من الخطابات المقررة من محافظي البنوك المركزية.

تنتظر الأسواق بشكل رئيسي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، مع تزايد الحساسية تجاه تطورات السياسة النقدية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر وخطر تأخر بيانات التضخم من مكتب إحصاءات العمل. كما يتضمن التقويم متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، وبنك إسبانيا، وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة من أحد البنوك المركزية البولندية.

سيتم إصدار تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن الوقود على الرغم من الإغلاق، تماشيًا مع إعلان الأول من أكتوبر.

التقويم الاقتصادي لليوم:

07:00 بتوقيت جرينتش - ألمانيا: الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس

على أساس سنوي: الفعلي -3.9%؛ السابق 1.53%

على أساس شهري: الفعلي -4.3%؛ المتوقع -1.0%؛ السابق ١٫٣٪

١٠:١٥ بتوقيت جرينتش - ألمانيا: كلمة بوخ، نائب رئيس البنك المركزي الألماني

١١:٣٠ بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو: كلمة إلدرسون، عضو البنك المركزي الأوروبي

١٣:٠٠ بتوقيت جرينتش - بولندا: قرار سعر الفائدة لشهر أكتوبر

توقعات ٤٫٧٥٪؛ السابق ٤٫٧٥٪

١٤:٠٠ بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو: كلمة فرنانديز-بولو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي

١٤:٣٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: كلمة نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، بار

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: بيانات التضخم لشهر أغسطس

البناء: توقعات -٠٫١٪ شهريًا؛ السابق -0.1% شهريًا

15:00 بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أوستن غولسبي

15:30 بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: تقرير إدارة معلومات الطاقة

تشغيل المصافي: السابق -1.6%

مخزونات النفط الخام: المتوقع +0.400 مليون؛ السابق +1.792 مليون

إنتاج مصافي النفط الخام: السابق -0.308 مليون

واردات النفط الخام: السابق +0.071 مليون

مخزونات خام كوشينغ: السابق -0.271 مليون

إنتاج وقود المقطرات: السابق -0.025 مليون

مخزونات المقطرات: المتوقع -0.730 مليون؛ السابق +0.578 مليون

إنتاج البنزين: السابق -0.363 مليون

مخزونات البنزين: المتوقع -1.380 مليون؛ السابق السابق +٤٫١٢٥ مليون

مخزونات زيت التدفئة: السابق +٠٫١٨٧ مليون

١٦:٠٠ بتوقيت جرينتش - المملكة المتحدة: كلمة بيل، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

١٧:٠٠ بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو: كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

١٨:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: مزاد سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات (السابق ٤٫٠٣٣٪)

١٩:٠٠ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

٢٠:١٥ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: كلمة كاشكاري، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

٢٢:٤٥ بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: كلمة نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، بار