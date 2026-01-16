التقويم الاقتصادي: التضخم في أوروبا والتصنيع الأمريكي تحت الأضواء 📌

يركز السوق اليوم بشكل أساسي على بيانات التضخم والإنتاج الصناعي من الاقتصادات الكبرى في العالم. ففي ألمانيا وإيطاليا، تُنشر أرقام التضخم الاستهلاكي النهائية، والتي قد تُسهم في توجيه السياسة النقدية في منطقة اليورو وتُؤثر على توقعات المستثمرين بشأن البنك المركزي الأوروبي. أما في الولايات المتحدة، فينصبّ الاهتمام على بيانات الإنتاج الصناعي وسوق الإسكان، والتي تُقدم نظرة ثاقبة على قوة الاقتصاد والضغوط التضخمية المحتملة. إضافةً إلى ذلك، يراقب السوق النشاط في قطاع النفط، الذي يؤثر على أسعار السلع الأساسية ومعنويات المستثمرين في قطاع الطاقة بشكل عام. وقد يكون لنتائج هذه البيانات تأثير كبير على معنويات السوق الحالية وتوقعات المستثمرين بشأن إجراءات البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم.

٨:٠٠ ألمانيا - التضخم الاستهلاكي النهائي (ديسمبر)

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): الفعلي ٠.٠٪ (المتوقع ٠.٠٪، السابق -٠.٢٪)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا): الفعلي ٠.٢٪ (المتوقع ٠.٢٪، السابق -٠.٥٪)

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): الفعلي ١.٨٪ (المتوقع ١.٨٪، السابق ٢.٣٪)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا): الفعلي ٢.٠٪ (المتوقع ٢.٠٪، السابق ٢.٦٪)

١٠:٠٠ إيطاليا - التضخم الاستهلاكي النهائي (ديسمبر)

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): المتوقع ٠.٢٪ (السابق -٠.٢٪)

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): المتوقع ١.٢٪ (السابق ١.١٪)

١١:٠٠ المملكة المتحدة - خطاب عام لمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي

١٤:٠٠ بولندا - مؤشرات التضخم الأساسي (ديسمبر)

التضخم باستثناء الأسعار المُدارة (سنويًا): 2% سابقًا

التضخم باستثناء الأسعار الأكثر تقلبًا (سنويًا): 3.1% سابقًا

التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة (سنويًا): 2.8% متوقع، 2.7% سابقًا

المتوسط ​​المُعدَّل بنسبة 15% (سنويًا): 2.4% سابقًا

14:00 بولندا - محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية (ديسمبر)

14:15 كندا - بدء بناء المساكن (ديسمبر)

255 ألف وحدة متوقعة (254.1 ألف سابقًا)

15:15 الولايات المتحدة الأمريكية - الإنتاج الصناعي (ديسمبر)

الإنتاج الصناعي (شهريًا): 0.1% متوقع (0.2% سابقًا)

معدل استغلال الطاقة الإنتاجية: 76% متوقع (76% سابقًا)

الإنتاج الصناعي (سنويًا): 2.5% سابقًا

16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (يناير)

التوقعات: 40 (السابق: 39)

16:30 أستراليا - مؤشر مجلس المؤتمرات الاقتصادي الرائد (نوفمبر)

السابق: 0.3%

17:00 الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب عام لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان

19:00 الولايات المتحدة الأمريكية - عدد منصات النفط (أسبوعيًا)

التوقعات: 407 (السابق: 409)

21:30 الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب عام لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون

تقارير أرباح الشركات - ما قبل افتتاح السوق