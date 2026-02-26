ملخص اليوم: أشباه الموصلات والدولار الأمريكي والنفط تضغط على وول ستريت

أغلقت المؤشرات الأوروبية جلسة تداول إيجابية بشكل معتدل؛ حيث ارتفع مؤشرا داكس وفوتسي البريطاني ارتفاعًا طفيفًا، بينما ربح مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%. أما في الولايات المتحدة، فلم يكن تقرير أرباح إنفيديا الفصلية القياسية كافيًا لتعزيز التفاؤل في السوق بشكل عام؛ إذ انخفض مؤشر ناسداك 100، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 1.4%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في أعقاب بيانات سوق العمل القوية، حيث خسر زوج اليورو/الدولار أكثر من 0.3%.

وفي قطاع أشباه الموصلات، نشهد انخفاضات واسعة النطاق؛ حيث انخفضت أسهم إنفيديا بأكثر من 5.5%، بينما خسرت برودكوم ما يقرب من 6%. كما تتداول أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على انخفاض، باستثناء ميتا بلاتفورمز. وفي قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تراجعت المكاسب الأولية. تراجعت أسهم شركة هايكو، المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع، بأكثر من 10%، نتيجةً لتفاعل المستثمرين مع ارتفاع مستويات الديون وتراجع الربحية في قطاع مجموعة التقنيات الإلكترونية، على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي وتجاوز ربحية السهم للتوقعات.

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأولية المعدلة موسمياً 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير. ويمثل هذا زيادة قدرها 4 آلاف طلب عن القراءة السابقة المعدلة بالزيادة، ولكنه لا يزال أقل من متوسط ​​توقعات مؤشر داو جونز البالغ 215 ألف طلب. وارتفع المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 750 طلباً فقط ليصل إلى 220,250 طلباً. وانخفضت طلبات الإعانة المستمرة (التي يتم الإبلاغ عنها بفارق أسبوع واحد) بمقدار 31 ألف طلب لتصل إلى 1.833 مليون طلب. وتشير هذه البيانات إلى احتمال استمرار فترة التوقف لفترة أطول في دورة التيسير النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.

وتشهد أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعاً وسط حالة من عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن السلطات لن توافق على إزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، في حين تواصل الولايات المتحدة الضغط على طهران بمطالب "متشددة"، داعيةً إلى تعليق العمليات في مواقع رئيسية مثل نطنز وأصفهان. وكانت عُمان قد وصفت المحادثات سابقًا بأنها بناءة، على الرغم من أن المفاوضات ستُستأنف.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 52 مليار قدم مكعب، مقارنةً بانخفاض قدره 50 مليار قدم مكعب سابقًا، وانخفاض قدره 144 مليار قدم مكعب في القراءة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز هنري هاب الأمريكي ( NATGAS ) بنسبة 2.4% تقريبًا.

وأفادت وكالة سيمافور، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن شركة سترايب لا تُفكر حاليًا في تقديم عرض استحواذ على باي بال ( PYPL.US ). وأدى هذا الخبر إلى انخفاض حاد في أسهم عملاق المدفوعات، الذي استغل مؤخرًا التكهنات حول استحواذ محتمل كـ"نقطة انطلاق" للتعافي بعد خسائر فادحة، مما غذّى آمال المستثمرين في عملية استحواذ بعلاوة سعرية كبيرة محتملة على القيمة السوقية الحالية.