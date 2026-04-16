التقويم الاقتصادي - التضخم النهائي في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الأمريكي (16.04.2026)

لا يزال جدول بيانات الاقتصاد الكلي اليوم يحمل العديد من المؤشرات المهمة، على الرغم من نشر جزء كبير منها بالفعل:
- أظهرت بيانات التوظيف في أستراليا زيادة طفيفة في عدد الوظائف بلغت نحو 18 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 4.3%.
- نما الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول بنسبة 5.0% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات. في المقابل، جاءت بيانات مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، بينما انخفض الإنتاج الصناعي لشهر مارس، إلا أن القراءة النهائية جاءت أعلى بقليل من التوقعات، مسجلةً نموًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي.
- كما كان أداء بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية في المملكة المتحدة أفضل، حيث سجلت نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي في فبراير. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% على أساس سنوي، إلا أن هذه القراءة كانت أفضل من المتوقع.
- يواصل مؤشر أسعار المنتجين في سويسرا انخفاضه الواضح بنسبة 2.4% على أساس سنوي، لكننا نشهد انتعاشًا طفيفًا شهريًا بنسبة 0.1% على أساس شهري.
- كما شهدنا نشر التقرير الفصلي لشركة TSMC، مما يعزز توقعات وول ستريت لمزيد من النمو.
- ماذا ينتظرنا اليوم؟ سنشهد صدور البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو، وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، وبيانات الإنتاج الصناعي. كما سنستمع إلى عدة كلمات من مصرفيين أمريكيين ومصرفيين من البنك المركزي الأوروبي.
الجدول الزمني (جميع الأوقات بتوقيت بريطانيا الصيفي):
10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة - معدل التضخم لشهر مارس (النهائي). التوقعات: 2.5% على أساس سنوي (التوقعات الأولية: 2.5% على أساس سنوي). القيمة السابقة: 1.9% على أساس سنوي.
10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة - معدل التضخم الأساسي. التوقعات: 2.3% على أساس سنوي. القيمة السابقة: 2.4% على أساس سنوي.
13:30 بتوقيت الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة الأولية. التوقعات: 215 ألف. القيمة السابقة: 219 ألف.
13:30 بتوقيت الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي لشهر مارس. التوقعات: 0.1% على أساس شهري؛ القيمة السابقة: 0.2% على أساس شهري.
15:30 بتوقيت الولايات المتحدة - التغير في مخزونات الغاز الطبيعي. التوقعات: 55 مليار قدم مكعب. القيمة السابقة: 50 مليار قدم مكعب.
كلمات المصرفيين:
13:45 ويليامز (الاحتياطي الفيدرالي)
15:35 ميران (الاحتياطي الفيدرالي)
17:45 ناجل (البنك المركزي الألماني)
19:30 لين (البنك المركزي الأوروبي)
