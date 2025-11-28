التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي في دائرة الضوء

تقويم الاقتصاد الكلي اليوم ليس حافلاً. يتباين أداء الأسهم الأوروبية، على الرغم من ارتفاع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية. سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي. جدول أرباح الشركات الأمريكية اليوم شبه خالٍ من البيانات.
تقويم الاقتصاد الكلي
- 8:55 صباحاً بتوقيت غرينتش: معدل البطالة الألماني: 6.3% متوقع و6.3% سابقاً
- 9 صباحاً بتوقيت غرينتش: مؤشر أسعار المستهلك في شمال الراين الألماني (على أساس سنوي) 2.3% سابقاً (0.4% سابقاً على أساس شهري)
- 9 صباحاً بتوقيت غرينتش: الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي (على أساس نهائي) 0.4% متوقع مقابل 0.4% سابقاً (0% على أساس ربع سنوي)
- 13 مساءً بتوقيت غرينتش: مؤشر أسعار المستهلك الألماني (على أساس سنوي) 2.4% متوقع مقابل 2.3% سابقاً (0.2% على أساس شهري)
- 13:30 مساءً بتوقيت غرينتش: الناتج المحلي الإجمالي الكندي (على أساس ربع سنوي) 0.5% متوقع مقابل -1.6% متوقع (0.2% على أساس شهري)
عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري أضعف من المتوقع 📌مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من التوقعات
ارتفاع إنفاق المستهلكين في فرنسا؛ وانخفاض التوقعات الأولية للتضخم📋
تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج
حصاد الأسواق (28.11.2025)