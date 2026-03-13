رئيس طيران ناس يصرح: لدينا خطة لزيادة تشغيل عدة وجهات في حال استمرار تعليق بعض المطارات الخليجية

قال بندر المهنا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس ، إن الشركة رغم التوترات الجيوسياسية تواصل تشغيل جداولها المعتادة في السوقين المحلي والدولي، باستثناء المطارات التي تم تعليق العمليات فيها في بعض دول الخليج.

وأضاف المهنا أنه يعد موسماً يشهد عادة انخفاضاً في السفر، بينما يرتفع الطلب على الرحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مشيرا إلى أنه في حال استمرار تعليق بعض المطارات الخليجية فإن لدى الشركة خطة طوارئ لإعادة توجيه السعة التشغيلية إلى وجهات أخرى يتوقع أن تشهد طلباً قوياً، سواء في الوجهات السياحية داخل المملكة أو إلى مصر خلال فترة عيد الفطر.

تعليقاً على أداء الربع الرابع، قال إن نتائج الشركة في الربع الرابع لسنة 2025 أظهرت تحسناً في الأداء مدفوعاً بالتوسع في السعة المقعدية التي ارتفعت بنحو 17%، فيما زاد عدد المسافرين بنسبة 14% ليصل إلى نحو 4.3 مليون مسافر.

موضحا أن هذا النمو ساهم في ارتفاع الإيرادات إلى نحو 1.7 مليار ريال، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنحو 21% لتبلغ 482 مليون ريال، ما دعم تحسن الربحية خلال الربع.

كما نوه إلى أن معدل الإشغال بلغ أكثر من 85% خلال الربع الرابع، وهو مستوى قريب من العام السابق رغم التوسع الكبير في السعة التشغيلية، مبيناً أن الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة مع زيادة الطاقة الاستيعابية يعد مؤشراً إيجابياً على قوة الطلب وفيما يتعلق بتوزيع النمو بين الرحلات، أوضح أن السوق المحلي ما يزال قوياً ويوفر فرص نمو كبيرة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل التوسع في الرحلات الداخلية إلى جانب الوجهات الدولية بعد إجراء دراسات للسوق للتأكد من حجم الطلب وفرص النمو ولفت إلى أن جميع الوجهات التي تم تشغيلها خلال العام الماضي والربع الأخير حققت الأهداف الموضوعة لها.

بخصوص النتائج السنوية، قال المهنا إن تسجيل مصاريف غير متكررة بنحو 1.08 مليار ريال يعود إلى معالجة محاسبية مرتبطة ببيع أسهم الخزينة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، حيث يتم تسجيل الإيراد الناتج عن عملية البيع ضمن الأرباح المحتجزة وليس في قائمة الدخل، في حين يتم تسجيل التكلفة في قائمة الدخل.

كما أوضح المهنا أن الأثر الصافي لهذا البند لا يؤثر على التدفقات النقدية أو الأداء التشغيلي للشركة، مبيناً أن صافي الربح المعدل بعد استبعاد هذه البنود بلغ نحو 556 مليون ريال، حيث حققت الشركة أعلى أرباح في تاريخها خلال عام 2025 وفيما يتعلق بالأسطول، قال إن الشركة استلمت 8 طائرات خلال عام 2025 دون أي تأخير من شركة إيرباص، لافتاً إلى أن الشركة تستخدم أيضاً نظام التأجير الشامل للطائرات لدعم التوسع في العمليات خلال المدى القصير.

وعن التوقعات، قال المهنا إن من المبكر الحكم على أداء الربع الأول 2026 في ظل الظروف الحالية، إلا أن الشركة تستهدف نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 16% و18% خلال العام مع زيادة حجم الأسطول إلى نحو 80 طائرة.