التقويم الاقتصادي: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية النهائية في بداية ديسمبر (01.12.2025)

سيهيمن على أول اثنين من ديسمبر صدور تقارير مؤشر مديري المشتريات الصناعي للشهر السابق. ومن غير المرجح أن تُثير القراءات النهائية ردود فعل كبيرة في السوق، خاصةً بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في وول ستريت، وفي ظل تزايد كبير في عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما يدفع الأسهم والعملات الرقمية نحو الانخفاض في بداية الأسبوع.

ومع ذلك، فبعد قراءة مؤشر Ifo الأخيرة لثقة الأعمال والتي جاءت أضعف من المتوقع، قد يُضيف مؤشر مديري المشتريات الألماني المزيد من الضغط على مؤشر داكس واليورو.

التقويم الاقتصادي اليوم:

الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، الصين - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin : القراءة الفعلية 49.9 شهرًا؛ التوقعات 50.5 شهرًا؛ القراءة السابقة 50.6 شهرًا؛

الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، ألمانيا - كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناجل

الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بولندا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات الصناعي: القراءة الفعلية 49.10؛ التوقعات 48.80؛ القراءة السابقة 48.80؛

الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، إسبانيا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: التوقعات 52.3؛ السابق 52.1؛

الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، سويسرا - تقرير مؤشر مديري المشتريات:

مؤشر مديري المشتريات على موقع procure.ch : التوقعات 49.0؛ السابق 48.2؛

الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، فرنسا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: التوقعات 47.8؛ السابق 48.8؛

الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش، ألمانيا - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: التوقعات 48.4؛ السابق 49.6؛

الساعة ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش، بولندا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (ربع/ربع)، الربع الثالث: التوقعات 0.8%؛ السابق 0.8%؛

الناتج المحلي الإجمالي (سنوي/سنوي)، الربع الثالث: التوقعات 3.7%؛ السابق 3.3%؛

الساعة ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: التوقعات ٤٩.٧؛ السابق ٥٠.٠؛

الساعة ١٥:٤٥ بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: التوقعات ٥١.٩؛ السابق ٥٢.٥؛

الساعة ١٦:٠٠ بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم في سبتمبر:

الإنفاق على الإنشاءات: السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛

الساعة ١٦:٠٠ بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر نوفمبر:

مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات: السابق ٤٦.٠؛

مؤشر طلبات التصنيع الجديدة الصادر عن معهد إدارة التوريدات: السابق ٤٩.٤؛

مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع: التوقعات ٤٩.٠؛ السابق ٤٨.٧؛

مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع: التوقعات ٥٩.٥؛ السابق ٥٨.٠؛

الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: