التقويم الاقتصادي: مؤشرات مديري المشتريات، ومؤشر التوظيف ADP، والإنتاج الصناعي الأمريكي (03.12.2025)

ستكون جلسة اليوم حافلة ببيانات الاقتصاد الكلي على جانبي الأطلسي، مما يُرجح أن يُختبر حالة عدم اليقين التي سادت المستثمرين منذ بداية الأسبوع، قبيل سلسلة من البيانات الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك السويسري، سيتحول تركيز أوروبا إلى القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. كانت مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع أضعف قليلاً من المتوقع، لذا سيكون استقرار قطاع الخدمات عاملاً أساسياً في منع تجدد المخاوف بشأن نمو منطقة اليورو وتجنب الطعن في التحديثات الأخيرة لتوقعات البنك المركزي الأوروبي. كما سيتحول التركيز إلى خطاب كريستين لاغارد أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان الأوروبي.

في الولايات المتحدة، سيكون تقرير ADP للوظائف غير الزراعية الأكثر متابعة، والذي، نظراً لتأخر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، سيكون المرجع الحقيقي الوحيد لسوق العمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. إلى جانب ADP، من المقرر صدور الإنتاج الصناعي، وقراءات مؤشر مديري المشتريات/مؤشر إدارة التوريد للخدمات - كما هو الحال في أوروبا. ستتفاعل أسواق الطاقة مع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي.

التقويم الاقتصادي لليوم:

07:30 بتوقيت جرينتش، سويسرا - تضخم نوفمبر:

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): الفعلي -0.2%؛ المتوقع -0.1%؛ السابق -0.3%

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): الفعلي 0.0%؛ المتوقع 0.1%؛ السابق 0.1%

08:15 بتوقيت جرينتش، إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: المتوقع 56.3؛ السابق 56.6

08:30 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد

08:50 بتوقيت جرينتش، فرنسا - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: المتوقع 50.8؛ السابق 48.0

مؤشر مديري المشتريات المركب (ستاندرد آند بورز جلوبال): المتوقع 49.9؛ السابق 47.7

08:55 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب: المتوقع 52.1؛ ٥٣.٩ سابقًا

مؤشر مديري المشتريات للخدمات: التوقعات ٥٢.٧؛ التوقعات ٥٤.٦ سابقًا

٩:٠٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب (ستاندرد آند بورز جلوبال): التوقعات ٥٢.٤؛ التوقعات ٥٢.٥ سابقًا

مؤشر مديري المشتريات للخدمات: التوقعات ٥٣.١؛ التوقعات ٥٣.٠ سابقًا

٩:٣٠ بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات: التوقعات ٥٠.٥؛ التوقعات ٥٢.٣ سابقًا

٩:٣٠ بتوقيت جرينتش، سويسرا - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات على موقع procure.ch : التوقعات ٤٨.٦؛ التوقعات ٤٨.٢ سابقًا

٩:٣٠ بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب: التوقعات ٥٠.٥؛ التوقعات ٥٠.٥ ٥٢.٢ سابقًا

١٠:٣٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - خطاب لين، محافظ البنك المركزي الأوروبي

١٣:١٥ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر:

تغيير في رواتب القطاع غير الزراعي من ADP : توقعات ٥ آلاف؛ سابقًا ٤٢ ألفًا

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، كندا - إنتاجية العمل (الربع الثالث):

توقعات ٠.٤٪؛ سابقًا -١.٠٪

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - الميزان التجاري لشهر سبتمبر:

مؤشر أسعار الواردات (شهريًا): توقعات ٠.١٪؛ سابقًا ٠.٣٪

مؤشر أسعار الواردات (سنويًا): توقعات ٠.٠٪

مؤشر أسعار الصادرات (شهريًا): توقعات ٠.١٪؛ سابقًا ٠.٣٪ سابقًا

مؤشر أسعار الصادرات: ٣.٤٪ سنويًا سابقًا

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

١٤:٠٠ بتوقيت جرينتش، بولندا - قرار سعر الفائدة لشهر ديسمبر:

التوقعات ٤.٠٠٪؛ سابقًا ٤.٢٥٪

١٤:١٥ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر:

الإنتاج الصناعي (شهريًا): التوقعات ٠.١٪؛ سابقًا ٠.٢٪

الإنتاج الصناعي (سنويًا): التوقعات ٠.٨٧٪

ناتج الصناعات التحويلية (شهريًا): التوقعات ٠.١٪؛ سابقًا ٠.١٪

١٤:٤٥ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب (ستاندرد آند بورز جلوبال): التوقعات ٥٤.٨؛ سابقًا ٥٤.٦

مؤشر مديري المشتريات للخدمات: التوقعات ٥٥.٠؛ ٥٤.٨ سابقًا

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:

إنفاق البناء: سابقًا ٠.٢٪ شهريًا

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات (ISM) لشهر نوفمبر:

نشاط قطاع الخدمات ( ISM ): سابقًا ٥٤.٣

توظيف قطاع الخدمات ( ISM ): سابقًا ٤٨.٢

طلبات الخدمات الجديدة ( ISM ): سابقًا ٥٦.٢

مؤشر خدمات ( ISM ): المتوقع ٥٢.٠؛ سابقًا ٥٢.٤

أسعار خدمات ( ISM ): سابقًا ٧٠.٠

١٥:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - إجمالي مبيعات المركبات لشهر نوفمبر:

التوقع ١٥.٤٠ مليون؛ ١٥:٣٠ مليون برميل سابقًا

١٥:٣٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

١٥:٣٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

إنتاج نواتج التقطير: سابقًا ٠.٠٨٧ مليون برميل

التشغيل الأسبوعي للمصافي (وزن/وزن): سابقًا ٢.٣٪

مخزونات زيت التدفئة: سابقًا ٠.٠٥٧ مليون برميل

إنتاج البنزين: سابقًا ٠.٢٨٦ مليون برميل

أسعار نواتج التقطير الأسبوعية (إدارة معلومات الطاقة): سابقًا ١.١٤٧ مليون برميل

مخزونات خام كوشينغ: سابقًا -٠.٠٦٨ مليون برميل

واردات النفط الخام: سابقًا ١.٠٤٦ مليون برميل

إنتاج النفط الخام للمصافي (وزن/وزن): سابقًا ٠.٢١١ مليون برميل

مخزونات النفط الخام: متوقعة -١.٩٠٠ مليون برميل؛ ٢.٧٧٤ مليون سابقًا

مخزونات البنزين: ٢.٥١٣ مليون سابقًا

١٧:٠٠ بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

١٩:٣٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة الرئيس دونالد ترامب