التقويم الاقتصادي: مؤشر ZEW، مؤشر أسعار المستهلك الكندي، خطابات الاحتياطي الفيدرالي (17.02.2026)

لا يزخر جدول أعمال يوم الثلاثاء بالبيانات، ولكنه يتضمن مع ذلك عدة إصدارات اقتصادية كلية هامة. فبعد بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة وبيانات التضخم في ألمانيا، سيترقب المستثمرون ثلاثة تقارير رئيسية.

في ألمانيا، سيصدر مؤشر ثقة المستثمرين الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد الألماني (ZEW). وعلى الرغم من المؤشرات المقلقة من قطاع الصناعة، إلا أنه لا يزال في اتجاه تصاعدي، مما يشير إلى احتمال انتعاش النشاط الاستثماري في البلاد.

أما على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، فسيكون التركيز الرئيسي على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في كندا. وفي الولايات المتحدة، ستترقب الأسواق أيضًا مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإقليمي لولاية نيويورك، إلى جانب كلمات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بار من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ودالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو).

ومن بين الشركات التي ستعلن عن أرباحها اليوم: كارفور، وبالو ألتو نتوركس، وميدترونيك.

جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا. تمت التصفية حسب: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، منطقة اليورو، أستراليا، نيوزيلندا، كندا؛ تأثير متوسط ​​وعالي. المصدر: xStation5.