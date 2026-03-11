أرباح شركة راينميتال: نمو هائل، لكن السوق كان يتوقع المزيد

أعلنت شركة راينميتال، الرائدة في صناعة الدفاع الأوروبية، نتائجها اليوم. ورغم النمو القوي في الإيرادات، والتحسن الملحوظ في هوامش الربح، والتوقعات المتفائلة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتلبية توقعات السوق. وانخفضت أسهم الشركة بنحو 6% عقب الإعلان.

نتائج 2025، أبرز النقاط:

ارتفعت مبيعات المجموعة الموحدة إلى 9.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح 1.84 مليار يورو، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي.

وارتفاع هامش التشغيل للمجموعة إلى 18.5%.

وازدادت قيمة الطلبات المتراكمة لعام 2025 إلى 63.76 مليار يورو، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي.

وكانت نتائج الشركة ممتازة موضوعياً، لا سيما أنها شركة صناعية وليست شركة خدمات أو تكنولوجيا. ومع ذلك، توقع السوق المزيد.

ويبدو أن السوق كان يتوقع إيرادات تقارب 10.2 مليار يورو وأرباحاً تتجاوز 1.9 مليار يورو. مع نسبة سعر/ربحية تتراوح بين 90 و100، يُترجم هذا إلى رد فعل تقييمي حاد نسبيًا على خيبة أمل طفيفة.

التوزيع حسب القطاعات

أنظمة الدفاع البري:

الإيرادات: 4.9 مليار يورو، بزيادة 31.7%

الأرباح: 0.58 مليار يورو، بزيادة 37.2%

هامش الربح: 11.7%

الأسلحة والذخائر:

الإيرادات: 3.5 مليار يورو، بزيادة 26.9%

الأرباح: 1.03 مليار يورو، بزيادة 31.2%

هامش الربح: 29.3%

الإلكترونيات:

الإيرادات: 2.5 مليار يورو، بزيادة 45.1%

الأرباح: 0.36 مليار يورو، بزيادة 68.1%

هامش الربح: 14.6%

التوجيهات وسياسة توزيع الأرباح

أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح بقيمة 11.5 يورو للسهم الواحد. يشير هذا إلى نسبة توزيع أرباح صافية تبلغ 45.5%، وزيادة سنوية قدرها 42%.

تتوقع الشركة أن تتجاوز إيراداتها 14 مليار يورو في عام 2026. ومن المتوقع أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى 19%، ما يعني أرباحًا قبل الفوائد والضرائب تتجاوز 2.6 مليار يورو.

لم تتوانَ إدارة الشركة عن الإشارة إلى الصراع الدائر في إيران. ففي عرضها التقديمي للأرباح، أشارت الشركة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي، ومحركات الصواريخ الباليستية، ومجموعة طائراتها القتالية المسيّرة المتنامية، في وضع مثالي للاستفادة من الفجوة المتزايدة في مخزونات وقدرات القوات المسلحة الأمريكية.

تميل أسهم شركة راينميتال إلى التحرك في دورات. ومع ذلك، يحدث هذا التحرك ضمن قناة سعرية واضحة للغاية، مما يشير إلى أن الشركة تتمتع بمستوى معين من القيمة الأساسية غير القابلة للتفاوض، ولكنها تعاني أيضاً من قيود هيكلية قوية.